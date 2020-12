OL kan ryke igjen: Rokker ikke ved Jakob og brødrenes motivasjon for monstertrening

Martin Ingebrigtsen på el-sykkel drar brødrene Filip og Jakob i høy, konstant fart under en baneøkt på Sandnes stadion i forrige uke. Foto: Pål Christensen

En OL-medalje er størst, men brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen mister ikke et snev motivasjon om lekene skulle bli utsatt for andre gang. De gjennomfører daglig to beinharde treningsøkter uansett. Og de har funnet et nytt yndlingssted.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn