Seks spillere og hovedtrener forlenger med gulljagende Vålerenga

Vålerenga kommer til å bite fra seg neste sesong også. Nå har suksesstrener Jack Majgaard Jensen (47) og seks av spillerne forlenget sine avtaler.

PÅ GULLJAKT: Sigrid Heien Hansen (i midten) blir gratulert av Synne Jensen (t.h.) og Vålerenga-spillerne etter scoringen sin mot Lillestrøm på søndag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

For Jack Majgaard Jensen var det enkelt å bestemme seg for å forlenge kontrakten med Toppserien-favoritten.

– Jeg trives godt i klubben. Det er et stort potensial i spillertroppen og de jobber godt, sier dansken, som opprinnelig hadde en avtale ut 2021. Den nye kontrakten løper ut 2022.

Majgaard Jensen har dermed gjort som seks av spillerne:

Rikke Madsen, Sigrid Heien Hansen, Jalen Tompkins, Dejana Stefanovic, Catherine Bott og Marie Dølvik har alle forlenget sine avtaler.

– Utviklende fotball

– Kontinuitet er noe av det viktigste for å skape fremgang for en klubb. Derfor vil vi ha med så mange som mulig med videre til neste sesong, sier VIF-treneren.

Sigrid Heien Hansen har skrevet under på to nye år for Oslo-klubben.

– Jeg sa før sesongen at jeg føler framtiden er her. Det står jeg på. Fotballen vi spiller i dag er utviklende for min del, og da trives jeg godt, sier Heien Hansen. Hun scoret ett av målene da Vålerenga tok et steg nærmere seriemesterskapet med 4–2-seieren over Lillestrøm på søndag.

Det gjorde også Synne Jensen. Landslagsspilleren har bare kontrakt ut denne sesongen, og har ikke ønsket å skrive under på noen ny kontrakt midt i gullkampen.

Jensen startet målfesten mot LSK på søndag:

– Jeg trives godt i Vålerenga og har fått tilbud om å forlenge. Det er en prosess som pågår, men det er ikke noe jeg bruker så mye tid på nå. Nå har vi to viktige seriekamper igjen, sier Synne Jensen til VG.

Hun kunne tatt med Champions League også på den listen over viktige ting som gjenstår.

Onsdag klokken 18.00 møter VIF-kvinnene KI Klaksvik (Færøyene) hjemme på Intility Arena i den første kvalifiseringskampen om en plass i sluttspillet i Champions League.