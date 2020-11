Eurosport-Jonsson: – Jeg står på at det var en sjokk-overgang

SARPSBORG (VG) Eurosport-ekspert Joacim Jonsson synes det er hyggelig at Pa Konate (26) lykkes i Rosenborg - men står på at det var en sjokkovergang.

LANDSMENN: Joacim Jonsson (t.h.) står på at det var et sjokk at Rosenborg hentet Pa Konate. Foto: CHRISTOFFER ANDERSEN og FRODE HANSEN

Etter at backen hadde scoret det viktige andre målet og sørget for 2–1 seier i Sarpsborg søndag kveld, var det mange rosenborgere som hadde noe å si om Jonsson.

Eurosport-eksperten tok i da han omtalte Konate-signeringen som «helt katastrofal» og «det sykeste jeg har opplevd» i en podkast med Gunnhild Toldnes og Asbjørn Myhre på Eurosport. 26-åringen kom da fra Jönköpings Södra på svensk nivå to.

Rosenborgerne slår tilbake. Hardest ut mot Jonsson gikk hans landsmann Dino Islamović:

– Alle eksperter har twitterkontoer og kan skrive hva de vil, men jeg synes han gikk over grensen, det var nesten voksen-mobbing, sa han til VG etter kampen.

– Du trenger ikke henge ut folk for å få oppmerksomhet.

Trener Åge Hareide var noe mer forsiktig:

– Vi bryr oss ikke veldig mye om hva Joacim Jonsson sier. Men jeg tror kanskje han må inn i papirene sine og se hva Konate har gjort før. Vi var ganske trygge da vi kjøpte ham.

– Konate selv tar det fint at han ble kritisert før han hadde tatt sitt første spark på ballen. Han vært veldig nyttig for oss, sa Hareide til VG.

Pa Konate selv svarte slik når VG spurte om hvordan han reagerte på kritikken:

– Jeg vet ikke om Jonssons fotballkunnskaper, men jeg synes han tok feil om meg. Jeg får bare bevise for ham og alle andre at det er her jeg hører hjemme. Jeg reagerte ikke noe spesielt, det spiller ingen rolle. Jeg visste ikke hvem han var den gangen. Og det inspirerte meg til å vise enda mer.

Da VG spør Joacim Jonsson om reaksjon på Rosenborg-uttalelsene, svarer han:

– De bør ikke bry seg om hva jeg sier - det er helt greit. Jeg tok i hardt, og det gikk litt ut over Konate. Min frustrasjon gikk mer over Rosenborg som klubb - og hva de har levert ut fra forutsetningene sine. Men det ble litt i overkant, det innrømmer jeg.

– Det var en sjokk-overgang! Det mener vel alle. Å si noe annet er bare tullprat. Jeg har sett Konate mye i og med at han spilte for min gamle klubb GIF Sundsvall, og jeg pratet i tillegg med åtte-ti av dem som følger svensk fotball tett. Alle var like sjokkert som meg over at en klubb som Rosenborg hentet Konate.

– Hva sier du om spillet hans nå?

– Han har levert ok tidligere og var god i denne kampen mot Sarpsborg. Jeg håper han lykkes og kommer tilbake til det nivået som vi trodde han skulle komme opp på 2014-2015. Selv om han ikke spilte for Sveriges gullvinnende U21-lag i 2015, var han en del av den gjengen. Han var en veldig spennende spiller.

– Konate levert ikke i Sundsvall. Jeg tok nok i for mye, men det var altså min frustrasjon over RBK totalt sett som gikk ut over ham. De hadde mistet spillere som Birger Meling og Anders Trondsen, og da er det en enorm forskjell å hente Konate.