Rodal lanserer Henriette Jæger (17) som mulig vinner av kongepokal etter nytt superløp: – En reell søknad

Sist søndag satte Henriette Jæger (17) verdensrekord i sjukamp i U18-klassen. Fredag tok hun et suverent gull på 400 meter.

Henriette Jæger (17) løp inn til suverent NM-gull på 400 meter. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

FANA STADION:

– Det der er en reell søknad til kongepokal, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal rett etter at Jæger hadde spurtet i mål til tiden 52,90 og vunnet gull på 400 meter.

Løpet er det sjette raskeste av en norsk kvinne på distansen gjennom historien. Til Aftenposten utdypet Rodal hvorfor han mener 17-åringen nå er i diskusjonen om å motta kongepokalen som en av de yngste i historien.

– Det er et visst snev av skjønn i den komiteen som skal dele ut kongepokal. Hedda Hynne og Amalie Iuel må springe først. Når du ser litt på forholdene her, hva hun har gjort før i år og at hun er bare 17 år, så kaller jeg det en reell søknad til kongepokal. Så får vi se. Det kan være at Hedda Hynne gjør ting som gjør det utspillet til skamme. Men vi får se. Det skal løpes først, sier Rodal.

17-åringen smilte etter at hun kom i mål på tiden 52,90. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

– Veldig gøy å høre

Til tross for store ord fra NRK-eksperten våger ikke 17-åringen å håpe på kongepokal helt ennå. Men, hun har ennå to øvelser å gjøre det på.

– Det er veldig gøy å høre. Jeg tror ikke det løpet her holdt egentlig helt til det. Da er det bare å kline til i de to andre øvelsene og se hvor mye krefter jeg har igjen, Jeg går tom for energi en gang jeg også, så jeg må bare se hvordan landet ligger, sier Jæger om Rodals lansering av henne som mulig kongepokalvinner.

Jæger har den siste tiden vært i de fleste mediers søkelys etter at hun satte ny verdensrekord i mangekamp i U18-klassen sist søndag. I NM er hun en av favorittene på både 400 meter, 200 meter og lengde.

– Ja, det har vært en del fokus. Men jeg pleier å takle press, og jeg pleier å prestere bedre under press. Jeg tror egentlig det er positivt, men jeg veldig skuffet når det ikke går bra. Men det er sånn det er å være idrettsutøver. Slikt må jeg bare takle, sier 17-åringen om alt fokuset det siste uken.

Etter løpet var Jæger så sliten at beina nesten sviktet under henne. «Helt vanlig. Det skjer når jeg løper 800 også», sa hun etter løpet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kun løpt distansen én gang tidligere

17-åringen satser til daglig på å bli verdens beste mangekjemper, men i NM fredag valgte hun å stille på den, for henne, uvante distansen 400 meter.

Før fredagens NM hadde Jæger faktisk kun løpt distansen én(!) gang tidligere. Det gjorde hun under Trondheimslekene 22. august i år. I Trondheim overrasket Jæger seg selv, og alle andre, med å løpe inn til den sterke tiden 52,52. Det er det fjerde raskeste noen norsk kvinne har løpt i historien.

Tidlig fredag formiddag løp hun sin andre 400 meter i øsende regnvær på Fana Stadion. I sitt kvalifiseringsheat vant hun enkelt på den mer beskjedne tiden 55,83.

Jæger håpet å kunne forbedre sin personlige rekord i finalen, og var derfor faktisk kun middels fornøyd med sin egen prestasjon.

– Jeg føler løpet var veldig bra. Jeg åpnet hardt og holdt hele veien, følte jeg. Tiden var ikke helt der jeg håpet på. Det kommer nok av at jeg er sliten generelt og at det er sent på sesongen.

– Det er ditt tredje 400 meterløp. Gjorde det deg usikker på hva du gikk til?

– Jeg er selvfølgelig usikker på hva jeg går til. Det er kanskje derfor det går så bra også, for jeg bare kliner til. Det er mitt tredje løp utendørs så jeg kan selvfølgelig få mer erfaringer.

PS: Linn Oppegaard fra Moss IL tok sølvmedaljen og Ingrid Pernille Rismark tok bronsen.

Media har svermet rundt stortalentet den siste uken. Foto: Ørn E. Borgen, NTB