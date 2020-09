Direkte: Solskjærs stjernesignering starter på benken

DEL

Den store nyheten må vel være at Mason Greenwood, vidunderbarnet som herjet hele våren og sommeren, er benket etter kontroversene rundt ham den siste tiden. Han ble først tatt på fersken i å ha damebesøk på hotellrommet under Englands landslagssamling på Island. Deretter ble det lekket bilder av at han inhalerte lystgass.