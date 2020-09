Ruud feide motstanderen unna i ekspressfart: – En ren maktdemonstrasjon

Casper Ruud fortsatte den siste tids storspill da han mandag slo Yuichi Sugita i første runde av French Open.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Casper Ruud er videre til andre runde av French Open. Foto: Charles Platiau / Reuters

Casper Ruud – Yuichi Sugita 6–1, 6–3, 6–1

Nordmannen trengte bare 24 minutter på å parkere Yuichi Sugita i første sett da han åpnet i French Open mandag ettermiddag.

Japaneren kom seg aldri fra sjokket, og tapte i strake sett mot 21-åringen fra Snarøya, som nå er rangert som nummer 25 i verden.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen. Han har full kontroll hele veien, sier pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.

I andre runde venter amerikaneren Tommy Paul.

– Han er en veldig god spiller. Det blir en tøff kamp. Han yppet seg mot (Dominic) Thiem i French Open i fjor, påpeker Christian Ruud.

LEST DENNE OM RUUD? Prinsen av grus

Fakta Casper Ruud Født: 22. desember 1998 (21 år). Klubb: Snarøya Tennisklubb. Verdensranking: 25.-plass. Beste resultat i French Open: Tredje runde.

Forsinket grunnet regnvær

French Open skulle normalt ha vært arrangert for fire måneder siden, men det satte koronapandemien en stopper for.

Ruud har brukt tiden godt. Mandag klatret han til 25.-plass på verdensrankingen i tennis, som toppes av Novak Djokovic.

Nordmannen har hatt et tett kampprogram den siste tiden. Lørdag tapte han mot Andrej Rublev i semifinalen i ATP-turneringen i Hamburg. Underveis måtte han behandles for en skulderskade.

Grunnet regnvær i Paris mandag formiddag, startet oppgjøret mot Sugita på bane 13 først kl. 16.39, drøye to timer etter at det skulle ha vært i gang. Eventuell usikkerhet knyttet til Ruuds høyre skulder, feiet nordmannen av den franske grusen i løpet av kort tid.

21-åringen ledet 4–0 over Sugita etter ti minutter. Det første settet var over på bare 24 minutter. Nordmannen vant enkelt 6–1.

Yuichi Sugita var aldri i nærheten av å true Casper Ruud. Foto: Charles Platiau / Reuters

– Å stikke av med det første settet på 24 minutter kan være godt for en ung spiller som har spilt mye tennis den siste tiden. I så måte er det viktig for ham at han slipper å spille en lang og tøff kamp, sa Eurosports kommentator Sverre Krogh Sundbø.

I tillegg til den nevnte ATP-turneringen i Hamburg, spilte Ruud seg nylig frem til semifinalen i ATP Masters 1000-turneringen i Roma. Der tapte han mot verdensener Novak Djokovic.

På favorittunderlaget grus har Ruud i år vunnet sin første ATP-turnering, tapt en finale og tapt to semifinaler.

Les også Oppturen fortsetter: Casper Ruud herjet med en av verdens beste

Aldri noen tvil

Mandagens oppgjør var det aldri noen tvil om at Ruud kom til å gå seirende ut av. Andre sett startet på verst tenkelig vis for Sugita, som er rangert som nummer 93 i verden, da Ruud brøt japanerens serve.

På stillingen 5–2 til Ruud i andre sett, fikk Sugita to muligheter til å bryte nordmannens servegame. Japaneren misbrukte den første, men kunne juble da Ruud så gjorde en feil.

Nærmere kom 32-åringen aldri. Ruud vant settet 6–3 på 38 minutter.

Heller ikke i tredje sett var det noen tvil. Ruud vant 6–1.

– Dette er en ren maktdemonstrasjon av 21-åringen, kommenterte Krogh Sundbø da Ruud avgjorde med sin første matchball.

Møter amerikaner i andre runde

I andre runde venter amerikaneren Tommy Paul, som er rangert som nummer 58 i verden. 23-åringen fra New Jersey slo James Duckworth fra Australia 6–2, 6–3 og 6–2 i første runde.

– Vi skal ha gode sjanser til å vinne, men det blir tøffere enn i dag, sier pappa Ruud om oppgjøret som spilles på onsdag.

Skulle Ruud vinne den kampen, venter trolig Dominic Thiem, som ses på som arvtageren til Rafael Nadals grustrone, i tredje runde.

I fjor kom Ruud til tredje runde. Der tapte han mot Roger Federer.