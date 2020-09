Pål Fjelde er fulltidsansatt i Viking. 26-åringen har en sammensatt rolle i klubben: Han er med som trener for Vikings G14- og G15-lag, driver med analysearbeid for G15-laget, samtidig som han jobber to dager i uken i klubbens FFO. Han er attpåtil ansvarlig for den internasjonale delen av akademiet. Foto: Fredrik Refvem