Deadline Day direkte: I dag stenger overgangsvinduet

Joshua King har vært tydelig på at han ønsker seg bort fra Bournemouth, som rykket ned til Championship etter forrige sesong. Nå skriver The Athletic at Torino, Sevilla og Fiorentina er i samtaler med Bournemouth om en mulig overgang for King. Nettstedet hevder også at den 28 år gamle landslagsspilleren avslo et tilbud fra Newcastle tidligere i sommer.

Foto: Fredrik Hagen / NTB