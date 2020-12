Solbakken har fått bot på 20.000 kroner

Ståle Solbakken (52) har godtatt sin straff for brudd på karanteneplikten.

Foto: Tore Kristiansen

Det opplyser Norges nye landslagssjef til VG.

– 20.000 i bot godtatt av meg nå etter telefon fra politiet, sier Solbakken tirsdag formiddag.

Mandag opprettet Innlandet politidistrikt sak mot Solbakken for karantenebrudd etter at han først var til stede på kampen mellom HamKam og Lillestrøm søndag ettermiddag, og deretter gjorde et intervju med TV 2 på Ullevaal stadion mandag formiddag.

