Brækhus inngår lukrativ avtale med bettingselskap

Cecilia Brækhus (39) har sikret seg karrierens største sponsoravtale, og understreker at pengene er øremerket «det som skal til for å hente beltene hjem».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SATSER MOT RETURKAMP: Cecilia Brækhus, her avbildet i Big Bear, California i juni, reiser snart tilbake til USA for å starte oppkjøringen til kampen mot Jessica McCaskill. Foto: Klaudia Lech

Nå er det klart at bettingselskapet Betsson går inn som hovedsponsor for Brækhus. Hun skal etter planen møte amerikanske Jessica McCaskill i returkamp i løpet av første del av 2021.

– Pengene jeg får for denne avtalen er øremerket det som skal til for å hente beltene hjem. Det er mange som ønsker det, sier Brækhus til VG.

McCaskill ble i august den første til å slå Cecilia Brækhus i en profesjonell boksekamp. Hun vant på poeng på stevnet i Tulsa, Oklahoma, og stakk av med alle weltervektbeltene til den norske boksedronningen.

Les også Brækhus med svingslag mot Olympiatoppen: – Burde være for alle topputøvere i Norge

Hun vil ikke ut med hva rammene er, men bekrefter at det er den største avtalen så langt i karrieren. I første omgang varer den frem til sommeren 2021.

Privatmegleren som har vært hennes største sponsor tidligere, og de skal ha punget ut med godt over én million kroner i året. Etter det VG erfarer skal summen nå være betydelig høyere, og avtalen er med kortere varighet.

Det har tidligere skapt reaksjoner at idrettsprofiler, som Mats Zuccarello og John Arne Riise, har inngått avtaler med utenlandske bettingselskaper. Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, uttalte nylig at det «er fort gjort å krysse grenser til ulovlig markedsføring» da Davy Wathne tok steget inn i spillselskap-bransjen.

– Har du hatt betenkeligheter med å ha en bettingsponsor?

– Jeg har hatt lange møter for å sette meg inn i dette, og mener det ikke er noen forskjell på å ta penger fra Norsk Tipping, eller Betsson. De gjør akkurat det samme. De ønsker å bidra til norsk idrett de også, men får ikke lov, sier Brækhus og følger opp med følgende spørsmål:

– Gutta får mest penger i norsk idrett, så hvorfor skal ikke vi jenter få godt betalt?

MØTES I 2021: Jessica McCaskill (t.h.) påførte Cecilia Brækhus det første tapet i proffkarrieren etter 36 seirer. Snart møtes de igjen. Foto: Ed Mulholland/Matchroom / Ed Mulholland/Matchroom

– Dyttet ut i kulden

Brækhus har tidligere vært meget kritisk til Norges idrettsforbund og Olympiatoppen. Da hun ikke fikk lov til å benytte seg av Olympiatoppens mentaltrener Arne Jørstad Riise, hevdet hun det var hevn fordi hun hadde bidratt til å få proffboksing lovlig i Norge.

– Hadde denne avtalen vært uaktuelt dersom du hadde følt mer tilhørighet til idrettsforbundet?

– Det kan jeg ikke svare på, men når du blir dyttet ut i kulden av NIF må du bli mer oppfinnsom. Det med mentaltreneren er bare ett eksempel, sier 39-åringen.

Også Katharina Engene Thanderz, som nylig tapte sin VM-kamp mot Terri Harper, har sponsoravtale med det samme selskapet.

Hun reiser etter planen til Big Bear i California i januar for å starte den skikkelige oppkjøringen til det planlagte returmøtet med McCaskill.

Brækhus inngikk nylig en avtale med selskapet Artist & Event, som nå forvalter kampsportprofilens avtaler i Norge. Styreleder i selskapet er Svein-Erik Edvartsen. Han er også er dommerekspert i NordicBet, som har samme eiere som Betsson.

– Jeg kan bekrefte at det er vi som har fått på plass denne avtalen for First Lady Management. Det har vært meget ryddige og gode forhandlinger, sier Edvartsen til VG.