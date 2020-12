Woodward vil tenke langsiktig med Solskjær: – Vi er styrket i troen

Manchester United-direktør Ed Woodward mener at klubben går i riktig retning under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

OPPTUR: Ole Gunnar Solskjær etter seieren over Everton tidligere denne sesongen. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

– Positive tegn på banen og på treningsfeltet gjør at vi er styrket i troen etter fremgangen skapt av Ole, trenerteamet og spillerne, sier Woodward ifølge BBC.

Sitatene er hentet fra da Woodward stilte opp i Manchester United’s Fans’ Forum 20. november, men har ikke blitt kjent før nå.

Manchester United har hatt en berg-og dalbane-sesong så langt, med høye topper og dype daler.

Klubben hadde halvannet steg i åttedelsfinalen i Champions League etter seirer mot PSG og Leipzig, men har siden to tap på tre kamper og er avhengig av å ta poeng i Tyskland i siste kamp.

– Vi innser at det krever mer hardt arbeid fremover for å oppnå den stabiliteten som trengs for å vinne trofeer, sier Manchester United-direktøren.

SJEF: Ed Woodward i prat med den mangeårige United-sjefen Sir Alex Ferguson. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Manchester United ligger for øyeblikket fem poeng bak Tottenham og Liverpool, men har samtidig én kamp til gode.

– Jeg sa i april at vi fortsatt var forpliktet til å styrke troppen, samtidig som vi må være holde igjen utgiftene våre under pandemien.

Woodward mener at de har gitt den støtten de har lovet – og påpeker at de har brukt tilsvarende litt over to milliarder norske kroner siden sommeren 2019, noe som er mer enn noen andre europeiske klubber i samme periode.

– Vi kommer til å fortsette å støtte Ole med en planlagt og langsiktig tilnærming til rekruttering, med fokus på sommervinduene, sier Woodward.

SAMARBEID: Ed Woodward og Ole Gunnar Solskjær sammen på en UNICEF-middag i november i fjor. Foto: John Peters / Manchester United

Denne sommeren forsterket Manchester United med Edinson Cavani, Alex Telles og Donny van de Beek, i tillegg til ungguttene Amad Traoré og Facundo Pellistri.

I januar kom Bruno Fernandes og Odion Ighalo til klubben – og før det betale Manchester United dyrt for å hente Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James.

Ole Gunnar Solskjær fikk nylig kritikk etter tapet mot Leipzig, ettersom han ikke byttet ut Fred før han ble utvist.

– Jeg vurderte å bytte ham ut. Jeg må kanskje strekke hendene i været i etterpåklokskapens navn, sa Solskjær selvkritisk etter kampen.