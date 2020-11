Lookman hyllet Papa Bouba Diop da Fulham slo Leicester

(Leicester – Fulham 1–2) Ademola Lookman var syv år gammel da Papa Bouba Diop gikk til Fulham. I sin første kamp etter Fulham-favorittens død, hedret Lookman senegaleseren etter scoring.

SCORET OG HEDRET: Ademola Lookman. Foto: RUI VIEIRA / X01348

Etter at Frank Zambo Anguissa hadde løpt fra hele Leicester-midtbanen og Ademola Lookman scoret kampens første etter en iskald avslutning alene med Kasper Schmeichel, løp målscoreren rett bort til manager Scott Parker, ga ham en klem, og tok frem en Senegal-drakt med nummer 19 på.

Det var Papa Bouba Diops draktnummer da han spilte for Senegal.

Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Hedret Fulham-helten

Lookman er født og oppvokst i London, fra området Wandsworth, seks minutter i bil unna Craven Cottage. Han var bare syv år gammel da Diop ble hentet fra fransk fotball til Fulham.

Diop spilte tilbrakte flere sesonger i Fulham, og ble en skikkelig publikumsfavoritt på Craven Cottage. Søndag ble det kjent at Diop døde i en alder av 42 år, etter å ha kjempet mot sykdom i lang tid.

Det var derfor en emosjonell markering før kampen på King Power Stadium mandag kveld. Hele helgen har det vært en markering for Diego Maradona, den argentinske fotballegenden som døde forrige onsdag, og mandag ble også Diop hedret.

Før kampen avslørte Scott Parker at Fulhams støtteapparat tok med seg den nevnte Senegal-drakten. Den lå fremme i Fulham-garderoben før kampen.

Selv om både Scott Parker og Diop spilte for to av de samme klubbene, Fulham og West Ham, var de aldri lagkamerater. De spilte imidlertid mot hverandre ved flere anledninger.

HEDRE FØR KAMP: Senegal- og Fulham-helten Papa Bouba Diop. Foto: Michael Regan / Pool Getty

For Parkers del var mandagens kamp svært viktig. Fulham hadde bare vunnet én kamp tidligere i sesongen, en 2–0-seier over også nyopprykkede West Brom for snart en måned siden, og det var få som levnet dem store muligheter borte mot et Leicester-lag som med seier ville vært à poeng med serieledende Tottenham og Liverpool.

Men etter Lookmans første scoring fortsatte gjestene fra London å kjøre på, og fikk betalt.

Fulham fikk nemlig straffe, og en ny, gyllen mulighet til å bli kvitt straffespøkelset. De tre siste straffene deres endte alle med bom, fra Aleksandar Mitrovic, Ademola Lookman og Ivan Cavaleiro.

Cavaleiro, som misbrukte det forrige forsøket mot Everton, fikk fornyet tillit fra ellevemetersmerket, og viste seg tilliten verdig: Straffen satte han høyt og med kraft, og selv om Kasper Schmeichel kastet seg riktig vei, var det lite han kunne gjøre.

Leicester hadde sine muligheter, og før Fulham gikk opp i ledelsen hadde de en dobbeltsjanse som endte med stolpetreff og skudd i tverrliggeren. Fire minutter før full tid reduserte innbytter Harvey Barnes, men Leicesters sluttspurt kom for sent, og Fulham tok tre viktige poeng.

