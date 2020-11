Nødlandslaget med heroisk prestasjon mot Østerrike

WIEN (VG) (Østerrike – Norge 1–1) Nødlandslaget vant mange hjerter i de tusen hjem, men seieren glapp på overtid i Wien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ghayas Zahid, som kastet seg rundt og reiste fra Kypros til Oslo natt til mandag, scoret sitt første landslagsmål og sørget for at Norge hadde mirakelet innenfor rekkevidde helt til siste slutt.

Men takket være en sen scoring av Adrian Grbic er det Østerrike som vinner Nations League-gruppen med 13 poeng mot Norges 10. Og da holder det ikke engang om Norge får medhold i en eventuell anke til UEFA etter å ha blitt straffet med 0–3-tap mot Romania.

Men Lars Lagerbäck, eller hvem som leder landslaget under neste samling i mars, har fått noen nye navn å regne med når han skal ta ut en norsk landslagstropp.

For nødlandslagets helter ga alt, absolutt alt, for Norge.

– Dette var en syk opplevelse. Den gnisten og moralen vi viser, jeg er helt utrolig stolt. Det er selvfølgelig kjipt at vi ikke vinner, men jeg er bare så stolt, sier Mats Møller Dæhli til TV 2 etter kampen.

Kapteinen var rørt og det glinset av øynene hans.

– Det har vært en tøff høst for meg, også personlig. Jeg er rørt og stolt av laget. At vi står opp som vi gjør, er helt fantastisk, forteller han.

Her får du reaksjoner fra VGTV-studio:

Strand Larsen-sjanser

Den østerrikske troppe rommet totalt 649 landskamper før start. Den norske? 38.

23 av dem var det Mats Møller Dæhli som stod for. Nødkapteinen, som er inne i en mørk periode på klubblaget, spilte som om han skulle gjøre opp for alt som har gått imot ham de siste årene, alle skadeproblemene, nedturene og skuffelsene. Venstrekanten med det lave tyngdepunktet jobbet utrettelig fra start, kommanderte og motiverte lagkameratene, og var alltid skapende med ballen.

Imponerende var også Jørgen Strand Larsen, som fikk kampens første sjanse etter bare to minutter. Han tok ned ballen på brystet og fikk mye rom ved inngangen til 16-meteren, men avslutningen gikk rett på keeper.

Sjansen han fikk etter 34 minutter, var enda større. Etter en god ball fra Sondre Tronstad – en gigant på midtbanen – avsluttet en presset Strand Larsen alene med keeper, men Pavao Pervan fikk med nød og neppe avverget til corner.

KAPTEIN MED STOR K: Mats Møller Dæhli imponerte mot Østerrike. Foto: LISI NIESNER / X02762

Keeperen sto igjen frem da Jørgen Skjelvik fikk en enorm mulighet til å sende Norge i ledelsen bare tre minutter senere.

Østerrike hadde også sine sjanser før pause, to ganger ved Marko Arnautovic, men det norske nødlandslaget var førende med god margin i første omgang. På 35 minutter mot Østerrike skapte de tre ganger så mange sjanser som A-landslaget maktet på 120 minutter mot Serbia i oktober.

Ellevill Bråtveit

Halvannet døgn før kampstart hadde ikke spillerne møtt hverandre fysisk engang. De rakk én trening sammen og hadde reist Europa på kryss og tvers siden natt til mandag. Etter den førsteomgangen måtte de vel være tomme for energi? Tro om igjen. Norge rystet Østerrike også etter pause, og Dæhli var nær ved å sette 1–0 etter å ha blitt spilt frem av Strand Larsen.

– Går han i bakken der, får han straffespark, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland, men Dæhli var for ærlig.

Og øyeblikket som fulgte, var bare herlig: Ghayas Zahid, han som reiste lengst av alle for å stille opp, fra Nicosia på Kypros, skjøv ballen i mål etter målgivende pasning fra løpsmaskinen Veton Berisha.

Skulle det faktisk være mulig? Selv med en keeper som landet i Wien 7,5 time før kampstart etter at Norges Fotballforbund måtte ut med 100.000 kroner for privatfly? Per Kristian Bråtveit bidro med sitt: 20 minutter før slutt leverte han en megaredning og stoppet på utrolig vis avslutningen til Adrian Grbic.

Til slutt, med kun sekunder igjen av kampen, måtte Bråtveit gi tapt for samme mann.

Saken oppdateres!