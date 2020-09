Linjedommer hetset på nett etter å ha blitt truffet av Djokovic

Linjedommeren som ble truffet i halsen av Novak Djokovic har blitt hetset på sosiale medier etter hendelsen. Nå tar tennisstjernen linjedommeren i forsvar.

Foto: Danielle Parhizkaran / X02835

NTB

– Hun har ikke gjort noe galt, skriver Djokovic til fansen på sosiale medier.

Der tar han linjedommeren i forsvar etter at han mandag i frustrasjon slo en ball rett i halsen til linjedommeren. Slaget var utilsiktet, men reglene er likevel krystallklare: Djokovic ble diskvalifisert fra US Open, noe som falt flere av serberens fans tungt for brystet.

Linjedommeren, som hadde problemer med å puste etter å ha blitt truffet, har fått sinte Djokovic-fans på nakken etter at hennes Instagram-navn ble gjort kjent i enkelte serbiske medier. På det sosiale mediet beskylder flere linjedommeren for «dårlig skuespill» og beskylder henne for å være ond.

– Husk at linjedommeren som ble rammet har bruk for støtte av fellesskapet. Hun har ikke gjort noe galt. Jeg ber dere om å være støttende og omsorgsfulle, skriver Djokovic til fansen.

Episoden skjedde i den 4. runden av årets US Open i kamp mot Pablo Carreno Busta. Spanjolen ledet 6-5 i det første settet da «slaget» fra Djokovic rammet linjedommeren. Hun ble liggende på bakken og holde seg til halsen etter å ha blitt truffet av verdenseneren.