Thingnes Bø fikk overhaling av skytetreneren mellom etappene

ÖSTERSUND: Johannes Thingnes Bø tok gull sammen med Marte Olsbu Røiseland på single mixedstafett. Det var første gang at denne konkurranseformen sto på VM-programmet. Det ble spennende og svært publikumsvennlig. Ikke minst ble det spennende da Johannes Thingnes Bø skjøt tre bom på sin første stående serie på sin første etappe.

– Han ble skikkelig sint på meg, fortalte Johannes Thingnes Bø på den internasjonale pressekonferansen.

– Hva var det Mazet sa til deg, spurte vi etterpå?

– Jeg sa til Siegfried mens Marte gikk at jeg hadde vært for sen på skuddene. Da sa han: Det var jo det jeg fortalte deg på innskytingen, fortalte Bø da.

– Var han sintere enn han bruker å være?

– Vel, ehhh ... sint. Han var i hvert fall bestemt. Han har lyst til å vinne, og han vet hva jeg er god for. Når jeg ikke viser det så blir han irritert.

Lise Åserud, NTB scanpix

Utskjelling som virket

Det må ha virket. Da han kom inn til siste stående skytingen var det ingen skudd som kom sent. Fem blinker rett ned.

– Jeg gikk jo i sjokkmodus da. Mirakler kan skje her i Östersund.

Nå skal det sies at det ikke bare var skytetrener Mazet som var forbannet. Johannes Thingnes Bø var sint på seg selv.

– Jeg var fullt klar over hva jeg måtte endre på. Jeg vet ikke om jeg bannet. Det tør jeg ikke. Jeg er ikke vokst opp med banning, så det skal jeg ikke ha på meg.

Selv om han viste på siste skyting at han er på rett vei, så vil han ikke gå med på at det kommer til å gå strake veien i de to siste VM-øvelsene (stafett og fellesstart).

– Jeg kommer til å prøve å gjøre noe av det samme som jeg gjorde på siste skyting i dag. Det kan jo være den fellen jeg har gått i det siste og som har ført til problemene.

Ingen ekstratrening

Helt siden turen til Nord-Amerika har hatt problemer på stående skyting. Mellom jaktstarten og normaldistansen onsdag skjøt han ekstra runder på skytebanen.

– Fredag blir antagelig skytefri. Jeg vet jo hva jeg skal gjøre, og jeg har ikke vært stresset eller anspent på grunn av dette. Det var dette gullet som vekker tenningsnivået på nytt.

Norge vant gullet på single mixedstafett foran Italia og hjemmenasjonen Sverige. Dette var første gang øvelsen sto på VM-programmet.

Lise Åserud, NTB scanpix

