UEFA åpner disiplinærsak mot Neymar

UEFA skal gå Neymar nærmere etter i sømmene. Det skjer etter VAR-utbruddet hans på sosiale medier etter at Paris Saint-Germain røk ut for Manchester United i forrige uke.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har oversendt den brasilianske fotballstjernens harme videre til behandling hos disiplinærkomiteen.

– Dette er en skandale! Og så sitter det fire fyrer som ikke forstår fotball og ser på en slow motion-reprise. Ah, det er ikke sant, skrev Neymar på sin Instagram-konto umiddelbart etter kampen.

François Mori / AP / NTB scanpix.

Neymar var skadd og fulgte mesterligakampen fra tribunen. Etter at VAR-dommerne hadde studert videoreprisen ble det klart for straffe. En straffe som Marcus Rashford satte i mål og som betydde 3-1 og avansement for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

UEFAs disiplinærkomité møtes 28. mars.