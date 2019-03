Fotballtinget vedtok å redusere Toppserien til ti lag

Toppserien i fotball for kvinner reduseres fra 12 til 10 lag, og det innføres sluttspill. Det ble vedtatt på fotballtinget i Oslo lørdag.

Et forslag fra Kaupanger om å utsette forslaget til neste år ble klart nedstemt. Forslaget om å redusere antall lag ble deretter vedtatt med 186 mot 40 stemmer.

– Det var viktig. Vi la fram en helhetlig tiltakspakke for toppfotball kvinner, og det føles bra å få det gjennom, sa fotballpresident Terje Svendsen til fotballforbundets Twitter-konto etter vedtaket.

Det innebærer ikke bare at antall lag reduseres, men at det innføres sluttspill. Etter dobbel serie blir det sluttspill om seriemesterskapet mellom de fire beste, totalt seks runder der grunnserievinneren starter med seks poeng, toeren med fire og treeren med to.

De seks nederste i grunnserien spiller sammen med de to beste i 1.-divisjons grunnserie enkel serie, og de to nederste må spille i 1.-divisjon sesongen etter. Lag nummer seks spiller kvalifisering om plass i toppserien mot vinneren av sluttspillet i 1.-divisjon.

(NTB)