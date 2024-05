Talentfulle Kulset er en av Norges mest klatresterke ryttere. Nå råder det usikkerhet rundt veien videre for Uno-X-rytteren.

«Johannes Kulset krasjet dessverre under lagets treningsleir i Spania onsdag. Han har brukket noen bein i ansiktet og returnerer nå til Oslo for å oppsøke en spesialist», skriver det norske laget på Instagram.

Smellen kommer uhyre beleilig for Kulset, som er nevnt blant rytterne som er aktuell for Tour de France-troppen til Uno-X.

Torsdagens melding inneholder ingen indikasjoner på hvilken betydning ansiktsskadene vil få for Kulsets muligheter til å trene og konkurrere i tiden som kommer.

20-åringen har ved flere anledninger denne sesongen vist solid klatreform. Han ble blant annet nummer tre sammenlagt i ungdomskonkurransen i Volta Ciclista a Catalunya.

I Uno-X-laget er det svært få ryttere som følger Kulset i fjellene. Således vil han være aktuell for Tour de France-troppen for å være et sterkt kort i de tøffeste etappene.

Uno-X har vært svært uheldige med skader denne sesongen. En annen høyaktuell Tour de France-deltaker, Tobias Halland Johannessen, har slitt med en kneskade den siste tiden. Han er nå tilbake i full trening, opplyser laget til NTB.

Den danske storsigneringen Magnus Cort er også nylig tilbake i konkurranse etter et langt avbrekk som følge av skade.