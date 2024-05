Bakteppet kommer bare dager etter at Bruun-Hansen og trener Morten Røssland havnet i klammeri under oppgjøret mot Vålerenga. De to utvekslet opphetede fraser etter at Bruun-Hansen ble tatt av banen.

– Jeg er blitt utelatt fra troppen til Aalesund-kampen. Hvorfor det er sånn, må dere henvende dere til trenerteamet om. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver spilleren i en tekstmelding til Bergensavisen mandag.

Fungerende daglig leder i Åsane, Svein Andreassen, sier følgende til lokalavisen:

– Det er trenerne som bestemmer hvilke spillere de skal ha med seg i kamptroppen. Det er ikke opp til en daglig leder å legge seg opp i.

Han bekrefter samtidig at det har vært møtevirksomhet i klubben. Samtidig er ingen avgjørelse tatt med hensyn til om episoden mot Vålerenga får konsekvenser.

– Nei, vi har ikke konkludert med om den får noen følger eller ikke, sier Andreassen.