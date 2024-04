Etter fire år i Chelsea, vil Thiago Silva forlate klubben ved utgangen av 2023/24-sesongen, melder Chelsea på sine nettsider.

Siden overgangen fra Paris Saint-Germain i august 2020, har Silva spilt 151 kamper for de blå. Han har blant annert vunnet Champions League, FIFA Club World Cup og UEFA Super Cup.

Silva har sendt følgende melding til supporterne:

– Chelsea betyr mye for meg. Jeg kom hit med intensjon om å bare være her i ett år, og det endte opp med å bli fire år. Ikke bare for meg, men også for familien min.

– Dessverre har alt en start, en midt og en slutt. Det betyr ikke at dette er en endelig slutt. Jeg håper å la døren stå åpen, slik at jeg i nær fremtid kan returnere, om enn i en annen rolle her, sier den tidligere PSG og AC Milan-spilleren.