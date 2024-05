Det melder Nottingham Forest i en pressemelding.

Fratredelsen er en konsekvens av at Clattenburg har vært involvert i flere kontroverser siden ansettelsen i februar.

Rollen til 49-åringen innebar at han skulle være tilgjengelig for klubben om de ville rådføre seg om ulike dommersituasjoner.

«Tjenestene har ført til utilsiktet friksjon mellom Nottingham Forest og andre aktører i den grad at det har blitt mer til hinder enn hjelp for klubben», sier Clattenburg i uttalelsen.

Mark Clattenburg Vis mer ↓ Kamper dømt i store turneringer: Premier League - 291

FA-cupen - 37

Ligacupen (Carabao) - 21

Champions League - 28

Europa League - 13

Fotball-EM - 4

OL - 3 Totalt 641 kamper i alle turneringer han har dømt i karrieren. Kilde: transfermarkt

Blant annet anklaget Nottingham Forest VAR-dommeren Stuart Attwell for å være Luton-fan etter at Forest ikke fikk straffespark i flere situasjoner i 0–2-tapet mot Everton.

Clattenburg har fått en formell advarsel av Det engelske fotballforbundet (FA) for sine uttalelser etter den kampen.

Det er også opprettet disiplinærsak mot manager Nuno Espirito Santos og backen Neco Williams for kommentarene de kom med etter kampen.

Klubben raste også mot dommerne etter at Liverpool scoret ni minutter på overtid og sikret 1–0-seier.

Clattenburg forteller at flere fotballeksperter har gått ut mot ham som en reaksjon på kontroversene.

«Slike reaksjoner og utfall var ikke forventet og er beklagelig, da det er min oppriktige tro at det er en plass til og verdi i en slik rolle i det moderne spillet», fortsetter han.

DOMMERVETERAN: Mark Clattenburg dømte en årrekke i Premier League og Champions League. I tillegg til EM-finalen i 2016. Foto: OLI SCARFF / AFP / NTB

– Jeg er skuffet over Nottingham Forest. Å ansette en tidligere dommer for å fortelle deg hvorfor du har avgjørelser mot deg, er for min del å ta det et skritt for langt, har fotballekspert Gary Neville tidligere uttalt om ansettelsen.