Like før slutt fikk Burnley straffespark da André Onana i Manchester United-buret kom rusende ut og forsøkte å bokse ballen. I stedet endte han opp med treffe hodet til Zeki Amdouni. VAR kom frem til at det var straffespark.

– Det er farefullt spill. Det er bra dommere slår ned på det, for det er stygt. Det er kjipt for Onana, for han hadde en ellers meget god kamp, sier fotballekspert i Viaplay, Sigrid Heien Hansen.

Se situasjonen og målet her:

Straffen satte Amdouni selv kjølig i mål. Kampen endte uavgjort, reaksjonen på det var lett buing fra hjemmefansen.

– Det er veldig frustrerende. Det burde ikke skje. Vi setter oss selv i vanskelige situasjoner, sier United-manager Erik ten Hag til Sky Sports etter kampen.

Det ble langt mer jevnspilt enn de fleste forventet da nedrykkstruede Burnley kom på besøk til Old Trafford. Selv om hjemmelaget åpnet kampen best tok Burnley så kontroll over kampen.

Onana leverte flere gode redninger. Spesielt reaksjonsredningen av en heading fra kloss hold var det høy klasse over.

– Den redningen er latterlig god, sier Heien Hansen.

Se redningen her:

I annenomgang hadde begge lag flere gode sjanser, men med drøye ti minutter igjen av ordinær tid klønet Sander Berge det til.

Nordmannen fikk ballen på egen halvdel. Den sendte han så videre til Antony som kunne løpe alene mot mål. I ubalanse satte United-spilleren inn sitt første Premier League-mål for sesongen.

– Det er ingen tvil om at den tabben er stygg. Det er en skjebnesvanger feil, sier fotballekspert i Viaplay, Lars Tjærnås.

Hjemmelaget klarte så å slå tilbake, og etter det ble det ikke flere mål i kampen.

– Hvis du heter Manchester United så skal du slå Burnley hjemme, uansett hvilken utgave du kommer med, sier Tjærnås.

Hjemmelaget ropte på straffespark på overtid da Antony skjøt opp i armen på en Burnley-spiller, men John Brooks valgte å ikke blåse.

På de siste ni Premier League-kampene står Manchester United-manager Erik ten Hag med to seiere, fire uavgjort og tre tap og 17 innslupne mål.

Manchester United ligger på 6. plass på tabellen, seks poeng bak Tottenham på plassen over. Burnley ligger fortsatt på 19. plass. De har to poeng opp til trygg grunn.