Det opplyser Premier League. Velrenommerte The Athletic skrev tidligere tirsdag om utfallet av ankebehandlingen. Avslaget kan potensielt få store konsekvenser for nedrykkskampen i den engelske toppdivisjonen.

Anken skal ha blitt behandlet i kjølvannet av en høring 24. april. Utfallet ble angivelig å opprettholde straffen.

I en uttalelse fra Premier League heter det at Nottingham i høringen viste til to formildende faktorer. Klubben mener salget av en høyprofilert spiller like etter at fristen for å etterleve de finansielle reglene var utløpt burde vært sett på som formildende.

I tillegg argumenterte klubben med at deler av poengtrekket burde vært gjort betinget. Det fikk den altså ikke medhold i.

Nottingham ble i mars ilagt fire poeng trekk av en uavhengig kommisjon. Bakgrunnen var brudd på Premier Leagues regler for lønnsomhet og bærekraft.

Klubben kunne angivelig ha blitt trukket seks poeng, men endte med fire som følge av at klubben vedkjente forholdet og samarbeidet godt med kommisjonen i etterforskningen.

Slik er reglene

I en uttalelse på egne nettsider skrev klubben at den var «ekstremt skuffet» over beslutningen. Samtidig ble det rettet kraftig kritikk mot ligaledelsen, blant annet med henvisning til høringen i saken som ble gjennomført i vinter.

«Vi var ekstremt forferdet over tonen og innholdet i Premier Leagues argumentasjon overfor kommisjonen», skrev Forest.

Premier League-klubber kan i henhold til reglene gå med 105 millioner pund i underskudd over tre sesonger, men fordi Forest var i toppdivisjonen i kun ett av årene i perioden som ble lagt til grunn, ble deres maksimale tap tillatt å være kun 61 millioner pund, ifølge rapportene.

Den aktuelle vurderingsperioden ble avsluttet med 2022/23-sesongen.

Erkjente brudd

Ifølge Premier League skal Forest-ledelsen ha vedkjent at de brøt grenseverden på 61 millioner pund med hele 34,5 millioner pund.

Med to kamper igjen av sesongen ligger Forest på plassen over nedrykksstreken. Luton er samtidig bare tre poeng bak. Dermed har klubben kniven på strupen.

Også Everton er ilagt til sammen åtte poengs poengtrekk denne sesongen. Liverpool-klubben risikerer likevel ikke nedrykk.

Everton har samtidig også valgt å anke straffen klubben er ilagt. Det er ikke kjent om denne vil føre fram.