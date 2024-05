Det opplyser italienerens klubb på X torsdag.

Tonali er fra før utestengt i ti måneder for brudd på de samme reglene. Den utestengelsen startet 27. oktober 2023.

Tonali rakk bare å spille tolv kamper for Newcastle etter overgangen fra Milan sist sommer. Utestengelsen hans er verdensomspennende, og han mister også fotball-EM med Italia til sommeren.

I etterkant av den første utestengelsen startet FA etterforskning av flere brudd på gamblingreglene. Newcastle skriver at italieneren slipper å sone de to månedene han fikk torsdag om han ikke bryter flere regler ut 2024/25-sesongen. I tillegg har midtbaneprofilen fått en bot på 20.000 pund (276.000 kroner).

Bruddene han nå straffes for skjedde i tidsrommet 12. august til 12. oktober i fjor.

Newcastle-manager Eddie Howe uttalte i slutten av mars at han håpet eleven slapp unna mer straff.

– Jeg håper helt klart at det ikke blir ytterligere konsekvenser for Sandro. Han har hatt det vondt gjennom denne perioden. Han har oppsøkt hjelp, og han har vært ærlig. Han har innrømmet at han har et problem, sa Howe.

– Det beste for Sandro vil være at han får fortsette karrieren etter å ha tatt sin straff og lært mange lekser av dette, la han til, ifølge avisen Chronicle Live.

Newcastle opplyser torsdag at Tonali jobber med terapeuter og at han er i trening med sine lagkamerater.