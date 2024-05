Etter en skuffende klassikersesong har Kristoff vist gryende form i Belgia de siste dagene. Søndag gikk han til topps i rittet Antwerp Port Epic, 37-åringens andre triumf denne måneden.

Mandag fulgte han opp med en fjerdeplass bak sterke ryttere som Dylan Groenewegen og Arnaud De Lie i Ronde van Limburg.

Til sykkelmediet Wielerflits røper Kristoff at han for en tid tilbake tok et tydelig valg i jakten på både selvtillit og form inn mot Tour de France.

– Laget vårt til Touren er for tiden på høydetrening. Planen var egentlig at jeg skulle være med dem, men jeg sa til lagledelsen at det ville være bedre om jeg kunne kjøre noen flere ritt, sier 37-åringen.

– Hvis jeg kunne få en seier og få til noen gode spurter, ville det være et stort løft. Og det var akkurat det jeg gjorde. Med andre ord: Planen fungerer, fortsetter han.

Kristoff store mål er nå en etappeseier i Tour de France.

– Hvis jeg skulle klare å vinne der, vil det være en drøm som går i oppfyllelse for laget. Men jeg vet hvor vanskelig det er, sier han.

Tour de France starter i italienske Firenze 29. juni.