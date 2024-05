Det er den svenske avisen Nya Wermlands-Tidningen som skriver om anmeldelsen mot Holm. Saken er gjengitt av blant andre Expressen.

Episoden som politiet nå skal se på skal ha oppstått tirsdag. Da hadde Holm sin første dag som lærervikar på en lokal skole. I en av timene skal det ha oppstått bråk mellom den tidligere idrettsstjernen og et par elever.

Til lokalavisen sier Holm at timene var «bråkete».

Det resulterte i at Holm på et tidspunkt skal tatt den ene eleven hardt i armen og dratt vedkommende fram foran i klasserommet. Senere skal han igjen ha tatt tak i samme elev og geleidet vedkommende til pulten, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Avisen har snakket med den tidligere høydehopperen, som legger seg flat. Han vedgår å ha handlet på en måte han ikke skulle ha gjort.

– Jeg vet at jeg ikke kan gjøre dette, og at jeg handlet feil. Jeg har tenkt mye på det, og jeg er fryktelig lei meg. Jeg angrer veldig på at jeg gjorde det, og vet at jeg gikk over en grense, sier Holm til lokalavisen.

Han sier videre at situasjonen han har havnet i føles «for jævlig på alle måter» og at han «skammer seg».

47-åringen har beklaget overfor eleven og hans foresatte. Rektoren ved den aktuelle skolen opplyser at eleven ikke har noen synlige skader og har det bra.

Det er skolen som har anmeldt saken, ifølge Nya Wermlands-Tidningen.