Merseyside-klubben opplyser selv om beslutningen som er tatt.

Everton velger dermed å ta en pragmatisk tilnærming til poengstraffen, all den tid laget har berget plassen på øverste nivå.

I forrige måned ble Everton trukket ytterligere to poeng i bunnstriden. Premier League opplyste at straffen ville få umiddelbar virkning. Det ble videre gjort klart at en uavhengig kommisjon sto bak avgjørelsen.

Everton valgte raskt å anke. På det tidspunktet sto klubben i fare for å rykke ned. Nå er situasjonen en helt annen. Etter en sterk aprilinnsats, som endte med at Sean Dyche ble månedens manager, er nedrykksspøkelset jaget vekk for godt for denne gang.

Everton ble i fjor høst trukket ti poeng for brudd på Premier League finansielle regelverk. Etter anke ble straffen i februar redusert til seks poeng. Deretter kom altså ytterligere et trekk på to poeng, og det blir nå stående.

Dermed er Everton i alt trukket åtte poeng i den engelske toppdivisjonen denne sesongen.