Dermed lever fortsatt Moldes drøm om å forsvare NM-tittelen.

Det var Sarpsborg som kom best ut fra startblokkene da Peter Reinhardsen sendte Sarpsborg i ledelsen etter en drøy halvtime.

Tre minutter inn i 2. omgang utlignet Kristian Eriksen for Molde, men det resultatet holdt seg ikke i ett minutt engang før Sondre Ørjasæter sendte østfoldingene i ledelsen igjen.

Dessverre for 20-åringen var veien kort fra helt til syndebukk da han satte inn en grisetakling på Eirik Haugan. Det resulterte i hans annet gule kort og marsjordre.

Dermed åpnet det seg store rom for de regjerende mesterne, som satte inn to raske mål signert Anders Hagelskjær og Magnus Wolff Eikrem.

Med åtte minutter igjen på klokken fastsatte Eirik Hestad resultatet for vertene.

På vei mot åttedelsfinalen har Molde vunnet 5-0 over Eide og Omegn, 2-1 over Strindheim og 3-1 over Hødd.

Molde vant cupen i fjor med 1-0-seier over Glimt.

I Bærum tok Stabæk seg videre med 5-1-seier over divisjonskollega Bryne, mens Sandnes Ulf vant 5-3 borte over Eidsvold Turn. Fredrikstad sikret seg også avansement med 3-2 borte over Raufoss.

Oppgjørene mellom Lysekloster – KFUM og Vålerenga – HamKam har gått til ekstraomganger.