Det melder klubben selv på X.

– Vi kan bekrefte at Ederson går glipp av de to siste kampene av sesongen som følge av et mindre brudd i øyehulen, skriver de.

Brasilianeren vokter dermed ikke buret i skjebnekampen mot West Ham søndag. City er to poeng foran Arsenal på førsteplassen i Premier League med én seriekamp igjen.

30-åringen går også glipp av FA-cupfinalen mot byrival Manchester United lørdagen etter.

I hans fravær er det Stefan Ortega som skal forsøke å hjelpe klubben til to nye triumfer. Tyskeren imponerte da han kom inn for en skadet Ederson tirsdag.