Mot slutten av kongressen i thailandske Bangkok sa Fifa-presidenten at det samme er tilfelle med verdensmesterskapet i 2030, som skal spilles i Marokko, Portugal og Spania. Det ble gjort kjent i fjor.

En endring i Fifa-vedtektene vedtatt tidligere fredag åpner for at Det internasjonale fotballforbundet kan tildele flere enn ett VM for menn på samme kongress.

Saudi-Arabia er eneste søker om mesterskapet i 2034. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har vært kritiske til golfstaten som VM-arrangør på grunn av påstått sportsvasking for å skjule menneskerettighetsbrudd.

Norges herrelandslagstrener Ståle Solbakken gikk i november i fjor hardt ut mot prosessen som til slutt ledet til at Saudi-Arabia sto igjen som eneste søker.

– Det er som forventet. Dette er noe som har ligget i kortene lenge, at de (Saudi-Arabia) kom til å bli tildelt dette verdensmesterskapet etter en prosess som mildt sagt har vært merkelig. Det viser bare hvilken makt de øverste i Fifa og Infantino har, sa Solbakken til NTB.

VM i 2026 skal arrangeres i USA, Canada og Mexico.

På fredagens kongress i Bangkok ble det også vedtatt at antall komiteer i Fifa femdobles fra sju til 35.