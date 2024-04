Foran et fullsatt Jordal Amfi serverte Vålerenga en kruttsterk andre periode i sin første NM-finale på Jordal på ti år og sørget for at de kongeblå er à jour med erkerivalen Storhamar.

Jørgen Karterud satte tre mål og ble kampens gigant.

– Det er helt magisk. Man går rundt med frysninger hele matchen egentlig. Nei, det er helt magisk, spesielt som Vålerenga-gutt, sier tremålsscoreren til TV 2.

Før kveldens kamp på egen is sto Vålerenga med en skrekkelig statistikk mot hamarsingene.

Med 32–7 i målforskjell i favør Storhamar hadde Oslo-klubben tapt seks strake kamper mot rivalen – fem i seriespillet i tillegg til den første NM-finalen. Den vant Storhamar 5–1 i CC Amfi.

På stillingen 1–1 satte Jørgen Karterud sitt andre for kvelden da han fikk skøyte alene mot Markus Røhnebæk Stensrud i Storhamar-målet og dra inn 2–1.

Snaut 40 sekunder senere utnyttet kanadiske Alex Dostie en stygg tabbe fra Storhamar og la på til 3–1 med et knallhardt dragskudd.

Storhamar klarte ikke å slå tilbake i tredje periode og den svake andreperioden ble avgjørende:

– Vi er ikke med. Det er altfor få spillere som er våkne nok og ydmyke nok til å gjøre arbeidsoppgavene de er satt til. Vålerenga vinner helt fortjent i dag, sier Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2.

– Kanskje noen tror de er bedre enn de er. Der må de stikke fingeren i jorda og se seg i speilet for hvis vi har lyst til å glise med gullhjelm når serien er ferdig så må vi være mer påskudd, sier han.

Før de siste 20 minuttene sa far og trener Thoresen klart i fra hva han syntes om innsatsen:

– Han sa at vi er noen jævla divaer. At vi er ræva, forteller sønnen Patrick Thoresen.

Lagene scoret hvert sitt mål i starten av siste periode før Karterud satte sitt tredje for kvelden. Kampen endte i 5–2-seier til Vålerenga.