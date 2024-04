– Da jeg var liten ble jeg tvunget av han der til å ha på meg den blå drakta, innrømmer Lyns midtbanespiller Tobias Myhre og ser bort på pappa Petter.

Petter Myhre er Vålerenga-trener og var også det i Tobias’ fem første leveår.

Nå har Myhre junior blitt 22 år gammel og skal spille mot pappas Vålerenga – Lyns erkerival – på et fullsatt Ullevaal stadion i Obos-ligaen lørdag.

VG møter far og sønn i Tobias’ barndomshjem i Lørenskog, der han nå bor i hybelen i underetasjen.

En VIF-trener og en Lyn-spiller som bor i samme hus. Hvordan fungerer det?

SOM FAR, SÅ SØNN: Petter og Tobias Myhre spiller «nullspretten» i hagen. Sistnevnte er ikke helt fornøyd med avleveringen fra sin tidligere trener. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det fungerer jo egentlig ganske bra. Vi har ikke snakket så mye om denne kampen, men det har tatt seg veldig opp nå i det siste, sier Lyn-spilleren.

Petter nikker.

– I hverdagen så er jo ikke dette noe tema. Jeg håper at han gjør det bra og at Lyn gjør det bra så lenge de havner bak oss. Det beste hadde jo vært om begge klarte kunststykket å rykke opp, sier Petter Myhre, som helst vil ha Oslo-derbyet tilbake i Eliteserien.

Det er ingen tvil om at vi har kommet til en ordentlig fotballfamilie. En kort rusletur unna ligger kunstgressbanen hvor Petter trente Tobias som guttespiller. På terrassen ligger det selvsagt en ball, og i hagen står en rebounder.

– Fotballen har på en måte vært en samlearena for oss, forteller Petter.

Han var opptatt av å trene hele laget og ikke bare sin egen sønn.

– Jeg var mer en samfunnsmessig foreldretrener. Det er viktig at noen tar en sånn utsatt rolle, for å si det rett ut.

– Tobias var kanskje ikke kaptein og fikk vel ikke ta straffespark?

– Han var ikke kaptein, men han fikk ta noen straffer. Han bommet stort sett der da. Det var sikkert derfor det ble rabalder, fleiper pappa Myhre.

GOD TONE: Myhre senior og junior. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Få uker etter at Myhre senior gjorde comeback i Vålerenga i januar, ble junior klar for Lyn.

Den hardtarbeidende midtbanespilleren har gått rett inn i elleveren og har startet tre av tre kamper for det nyopprykkede laget.

Mandag tok Lyn en kruttsterk 3–0-seier i Ålesund, som gjør at de faktisk ligger foran VIF på tabellen før lørdagens storoppgjør.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Petter forteller om hvilke råd han kom med før Tobias valgte Lyn:

– Jeg vet at nåløyet fortsatt er trangt for å nå opp. Lyn trener klokken 15.00, Tobias går på BI og kan ta utdanning ved siden av fotballen. Jeg vet selv at man plutselig kan få en skade som kan gi stopp på drømmen, og da er det godt å ha noe annet å falle tilbake på.

– Man skal tross alt ha et liv etter fotballen også, og karrieren er kort. Ved å spille i Lyn kan Tobias bo i hybelen her nede og spille i Obos-ligaen, som er et nytt steg for ham. Jeg tror det var et smart valg.

HJEMMEBANE: Tobias og Petter Myhre i hybelleiligheten. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Så du anbefalte sønnen din å signere for erkerivalen?

– Ja, det kan du godt si, ler Petter.

– Jeg tar jo på meg pappa-hatten når jeg skal anbefale ting for Tobias, men jeg velger jo ikke for ham. Så det var han som tok avgjørelsen. Jeg skjønte at dette stemte på signalene Tobias ga, og da støttet jeg ham i det.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men at VIF-Myhre så litt vekk fra rivaliseringen, «anbefalte» og «godtok» at sønnen signerte for Lyn, er kanskje ikke så unaturlig. Selv har Petter erfaring fra flere rivaliserende klubber.

52-åringen vokste også opp i Lørenskog – midt mellom Vålerenga- og Lillestrøm-land. Som trener har han ikke villet flytte rundt på grunn av familien.

Hans forrige trenerjobb var i Lillestrøm, VIFs andre erkerival. Han har tidligere vært trener i Strømmen, som også har vært en rival for Lillestrøm. I tillegg spilte Petters far, Bjørn Myhre, over 200 kamper for LSK på 60- og 70-tallet.

– Jeg har vokst opp i Strømmen og har vært trener der, og så har du Vålerenga og Lillestrøm som er de to største klubbene her i Lørenskog. Jeg har vært privilegert som har jobbet i begge klubbene, men jeg skjønner jo at supportere synes det er veldig spesielt, innrømmer Petter Myhre.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Fra et trenerperspektiv beskriver pappa Myhre sønnen som en «veldig lojal og uegoistisk lagspiller som gjør den usynlige jobben». Men at de skulle ha endt opp i samme klubb på seniornivå, har aldri vært aktuelt.

– Jeg har sagt ifra til Tobias at jeg ikke ønsker å være treneren hans. Det var ille nok for ham da han var syv til 13 år med andre foreldre som mente masse, forklarer Petter.

– Vi har egentlig snakket om det, og det er greit å slippe. Når jeg ser gjennom egne kamper og sånt her hjemme er han veldig flink til å hjelpe meg. Det er greit at det er sånn og ikke på treningsfeltet, sier Tobias selv.

– Unner du junior å bli matchvinner på lørdag foran nesten 25.000 tilskuere, Petter?

– Nei. Det gjør jeg absolutt ikke. Det eneste som betyr noe for meg den kampen er at vi vinner. Så håper jeg samtidig at han får en god kamp og en fin opplevelse, for det er jo noe helt spesielt. Men en seier for oss vil overskygge alt.

Uansett hvordan matchen går, sitter de neppe i samme bil på vei hjem fra Ullevaal lørdag kveld.

– Vi skal ikke være sammen etter den kampen, forsikrer Tobias.

– Hvem holder familien med på lørdag?

– Der tror jeg det er splittet, sier Tobias.

– Jeg tror de fleste håper på uavgjort, jeg. Spesielt kona, sier Petter.

Vil du lese mer om norsk fotball? VGs store klubbmagasin om Tromsø IL inneholder 100 sider med reportasjer, gode historier og fakta om klubben. Magasinet kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)