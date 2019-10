Magnus Carlsen deltar nå i FIDE Grand Swiss på Isle of Man. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen mener han burde vært utestengt fra turnering

Magnus Carlsen (28) er med og påvirker hvem han skal møte i sin neste VM-kamp.

Det gjør den regjerende verdensmesteren gjennom å delta i den pågående Grand Swiss-turneringen på Isle of Man.

Sjakkekspert Torstein Bae reagerer på at både Magnus Carlsen og Fabiano Caruana har mulighet til å være med i turneringen på den britiske øya i Irskesjøen.

– Det er veldig merkelig, og det har jo Magnus sagt selv også. Jeg synes det er et rart system, som åpner for at han kan være med i en VM-kvalifisering på den måten og påvirke hvem som går videre, sier Bae.

– En VM-kvalifisering burde optimalt sett være uten dem som allerede er kvalifisert. Det er vel vanlig i alle sporter så vidt jeg vet, legger han til.

– Kan ikke forstå

Magnus Carlsen er på plass og fikk en god start da han vant på tid i sitt første parti. Men siden nordmannen er regjerende verdensmester, kan han ikke spille kandidatturneringen neste vår.

Også Fabiano Caruana deltar på Isle of Man, men han er allerede kvalifisert til den nevnte kandidatturneringen.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor jeg får lov til å spille, sa Magnus Carlsen under en Chess24-sending, hvor han ble intervjuet av stormester Jan Gustafsson.

Carlsen fikk oppfølgingsspørsmål om han følte at han ikke burde få lov til å være med i slike kvalifiseringsrunder.

– Ja, jeg synes det er ganske åpenbart. Men jeg har ingen moral, så det er ok, svarte Carlsen.

Akkurat det siste er nok sagt med et glimt i øyet. Manager Espen Agdestein forteller at han har fått med seg dette intervjuet.

– Om han sa det i fullt alvor eller i en spøkefull tone vet jeg ikke, for jeg fikk ikke med meg nyansen i det, sier Agdestein.

Carlsen vant mot ukrainske Yuriy Kuzubov i turneringens første parti torsdag. Fredag ble det remis mot russiske Aleksej Sarana.

Espen Agdestein er manageren til Magnus Carlsen. Pontus Höök / NTB scanpix

Kvalifisering til kandidatturneringen

VM-utfordreren til Magnus Carlsen blir vinneren av den kommende kandidatturneringen, som arrangeres i Jekaterinburg i Russland våren 2020. Den består av åtte spillere.

Det er flere måter å kvalifisere seg på. Én av dem er å vinne FIDE Grand Swiss. Denne turneringen arrangeres på Isle of Man, og startet torsdag denne uken.

Det er for øvrig den beste sjakkspilleren som ikke allerede er kvalifisert, som får fribillett til kandidatturneringen gjennom Grand Swiss.

Også den russiske stormesteren Nikita Vitiugov har vært kritisk til at Carlsen og Caruana deltar på Isle of Man.

– Det er ikke helt klart hvorfor verdensmester Carlsen og turneringsklare Caruana får spille. Sett med sportsøyne er det feil. De trenger definitivt ikke en billett til Jekaterinburg, men kan i stor grad påvirke sammenlagtstillingen i turneringen, sa Vitiugov til Chess24 tidligere i måneden.

– Mange teorier og meninger

Manager Agdestein forteller at Magnus Carlsen hadde lyst til å være med i Grand Swiss.

– Det er blitt en sterk turnering med mange gode spillere, og det er et format som er litt annerledes. Det er en åpen turnering med mange flere deltagere, og Magnus spiller jo stort sett bare lukkede turneringer. Han synes det er sportslig utfordrende og morsomt, sier Agdestein.

– Hva tenker du om dilemmaet med at han kan være med å påvirke hvem som går videre til kandidatturneringen?

– Debatten om hvorvidt han påvirker et utfall i turneringen, har ikke jeg reflektert mye over. Det er sikkert mange teorier og meninger. Det er klare regler hva som skjer hvis Magnus vinner, og det er ikke mye vi bekymrer oss for, sier Agdestein, som kan forstå dilemmaet.

– Men jeg har ikke snakket med Magnus om det.

Stor attraksjon

Han opplyser at Grand Swiss ikke er laget av FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) for å være en kvalifisering til kandidatturneringen.

– Det er første gang det skjer at vinneren får en fribillett. FIDE planla å ha en stor turnering som de skulle arrangere, men av praktiske årsaker ble det slik i år. Arrangøren på Isle of Man synes det er stas at Magnus kommer, sier Espen Agdestein.

Torstein Bae kan forstå at det er en stor attraksjon for arrangøren å ha med sjakkens store stjerne og verdensmester i turneringen. Det tror han også kan være motivet for at det er lagt opp slik at både Carlsen og Caruana får være med.

Sjakkekspert Torstein Bae synes det er merkelig at reglene tillater Magnus Carlsen og Fabiano Caruana å få være med i FIDE Grand Swiss. Dan P. Neegaard

– Arrangøren ønsker nok ikke å frasi seg muligheten til å kunne få med de store mesterne. Med tanke på interessen, så blir det noe helt annet når Magnus er med. Det er på en måte ikke vanskelig å skjønne hvorfor det er blitt som det er blitt, men samtidig er det merkelig at man kan være med å avgjøre hvem man selv skal spille mot neste gang i VM. Det er det som kan bli konsekvensen her, sier Bae.

I tillegg nevner han at det er store premiepenger involvert.

– Bør se på reglene

Sjakkeksperten opplyser at det er FIDE som har satt reglene for VM-systemet, og at det er de som har tildelt Isle of Man dette arrangementet. Bae synes man bør se på reglene i fremtiden.

– Som et ledd i en profesjonalisering i neste omgang, så vil det være naturlig at de som er kvalifisert ikke kan være med. Men det vil samtidig føre til at en slik turnering blir mindre interessant for alle som følger med, sier Torstein Bae.

VM-kampen i sjakk med Magnus Carlsen spilles i november neste år.

Vi har spurt FIDE om en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått svar.