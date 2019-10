Jan Halvor Halvorsen (til høyre) kunne smile for sikret plass lørdag. Pål Christensen

Bryne sikret plassen med uavgjort i Trøndelag

Med ett poeng mot Levanger er plassen i 2. divisjon sikret for Bryne.

Levanger – Bryne 1–1

Med to kamper igjen av sesongen og seks poeng ned til nedrykksplass var ikke plassen hundre prosent sikret for Bryne før de tok turen til Levanger.

Etter kampen var ett poeng i boks, så jærbuene kan endelig puste lettet ut. Marerittet ble unngått.

– Det var jo veldig mye som skulle gått galt (hvis det skulle blitt nedrykk), men det var veldig godt å få det poenget, sier Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen til Aftenbladet.

Bryne tok ledelsen

Hjemmelaget var utrolig nærme å ta ledelsen, men Bryne ble reddet av tverrliggeren. Da viste Jonathan Braut Brunes hvordan det skal gjøres, og klinket ballen i mål fra 20 meter etter 34 minutter.

Den ledelsen holdt Bryne på til det gjensto ti minutter. Levanger hadde slitt med å produsere de virkelig store målsjansene, men til slutt satt den ved Sander Sundnes.

Brunes fikk en stor mulighet til å sende Bryne tilbake i ledelsen, men avslutningen hans ble for svak alene med keeper.

Første bortepoeng siden august

Dermed endte det med poengdeling i Trøndelag, og Bryne får med sitt første bortepoeng siden seieren mot Sola 24. august.

– Vi var best i første omgang, Levanger var best i andre omgang, alt i alt var det greit at det ble 1–1, oppsummerer Halvorsen.

Dette er også det første poenget Bryne har tatt på kunstgress denne sesongen.

Neste lørdag spilles siste serierunde, når Bryne tar imot Egersund til lokaloppgjør.

– Det blir veldig viktig å avslutte sesongen på en god måte, og med seier på hjemmebane, sier Bryne-treneren.