De umulige lekene: Dette skjer på Bislett i kveld

Pappfigurer på tribunen, et grønt lys som drahjelp og en virtuell landskamp mellom Norge og Kenya. Det er noen av elementene i stevnet som ikke skulle vært mulig.

Jakob og Filip Ingebrigtsen er blant de største trekkplastrene på Bislett i kveld. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

I kveld skulle et fullsatt Bislett jublet frem norske og internasjonale friidrettsstjerner. Men koronakrisen satte en brå stopp for all idrett, også tradisjonsrike Bislett Games.

I kveld blir det likevel friidrett i Oslos storstue under «Impossible Games», lekene som ikke skulle vært mulig.

Under et strengt smittevernregime konkurrerer noen av Norges største idrettsstjerner for første gang siden landet ble stengt ned torsdag 12. mars.

Det blir uten publikum på tribunen, derfor er arrangøren blitt tvunget til å tenke kreativt: Pappfigurer av ekte personer, inspirert av Bundesliga. Alt av øvelser vises direkte på NRK.

I flere av øvelsene er det kun én løpers kamp mot klokken. Derfor er det en såkalt «wave light», også kalt «lyshare», nede ved listen rundt hele banen. Et grønt lys forteller for eksempel Therese Johaug hvordan hun ligger an sammenlignet med VM-kravet på 10.000 meter.

Brødrene Ingebrigtsen skal konkurrere mot verdens beste løpere på 1500 meter. «Team Ingebrigtsen» løper 2000 meter i Oslo i kveld, «Team Cheruiyot» har løpt samme distanse i Nairobi. Men det er kun noen få personer som vet kenyanernes tid i den noe uvanlige lagkonkurransen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal og Karsten Warholm skal i aksjon på henholdsvis 3000 meter og 300 meter hekk. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Her er kveldens Bislett-høydepunkter – øvelse for øvelse:

Kl. 19.20, stav herrer

Norgesrekordholder Sondre Guttormsen skulle målt krefter mot verdensstjernene Armand Duplantis og Renaud Lavillenie. Men sist helg ble Guttormsen skadet og måtte trekke seg fra Bislett-stevnet.

Kl. 20.05: 1000 meter menn

Filip Ingebrigtsen utfordrer den norske bestenoteringen på 1000-meter, 2.16,78, satt av Vebjørn Rodal for 24 år siden. – Det er ikke bare å stille opp og ta den rekorden. Jeg har løpt 1000 meter én gang, og da var jeg et par tiendedeler bak, sier Ingebrigtsen.

Kl. 20.08: Diskos menn

Nordmannen Ola Stunes Isene mot den svenske verdensmesteren Daniel Ståhl kan bli et av kveldens høydepunkt. Isene forbedret sin norske årsbeste til 64,64 under Spikkestad Open sist helg.

Amalie Iuel skal i aksjon på 300 meter hekk i kveld. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Kl. 20.35: 300 meter hekk kvinner

Amalie Iuel møter den danske stjernen Sara Slott Petersen og sveitsiske Léa Sprunger.

Kl. 20.43: 300 meter hekk menn

Karsten Warholm skal alene løpe den noe utradisjonelle distansen 300 meter hekk. Der jakter verdens beste på 400 meter hekk verdensrekord. Chris Rawlinson har den uoffisielle verdensrekorden på den noe utradisjonelle distansen med tiden 34,48.

Kl. 20.50: 2000 meter Norge mot Kenya

Brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen utgjør kjernen i et norsk lag som møter fem sterke kenyanere til virtuell duell på 2000 meter. Det kenyanske laget kommer ikke til Oslo, men har allerede løpt sin del av lagkonkurransen i Nairobi. Tiden er ikke formidlet til Team Ingebrigtsen. Vinneren kåres ved beste gjennomsnittstid til de tre beste løperne fra hvert lag.

Kl. 20.58: 25.000 meter menn

Sondre Nordstad Moen skal løpe 25.000 meter. Underveis skal trønderen forsøke å sette norsk rekord på 20 kilometer og på én times løp. På 25.000 meter er europarekorden 1.13.57. Moen håper å løpe på 1.13.45.

I kveld løper Therese Johaug for første gang på Bislett. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Kl. 21.30: 10.000 meter kvinner

Ensom på tartandekket skal langrennsløper Therese Johaug forsøke å løpe under VM-kravet på 31 minutter og 50 sekunder. I fjor kvalifiserte hun seg for årets EM i Paris da hun løp samme distanse på 32.20,86 under NM.

Kl. 22.15: 3000 meter kvinner

Karoline Bjerkeli Grøvdal fortsetter å jage gamle norske friidrettsrekorder satt av enten Grete Waitz eller Ingrid Kristiansen. På Bislett var målet Waitz' rekord på distansen på 8.31,75, satt i Brussel i 1979. Men en lyskeskade gjør at hun ikke har forhåpninger om rekord. Bjerkeli Grøvdal skal løpe fortsatt solo, og kan få litt drahjelp av Sondre Nordstad Moen som fortsatt ikke er ferdig med sin 25.000-meter.

* Hele stevnet sendes direkte på NRK1.