Gladmelding: De Lanlay er klar og med i troppen mot RBK

Yann-Erik de Lanlay er endelig klar og med i troppen som møter Rosenborg på Lerkendal torsdag kveld. Her i duell med Ylldren Ibrahimaj på trening. Foto: Carina Johansen

Sju måneder etter at han signerte for Viking, er Yann-Erik de Lanlay endelig tilbake og klar for sine første minutter.

