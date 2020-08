Siste innlegg

DEL Rosenborg knuser Sarpsborg med 5-1. En overkjøring i 2. omgang.

90 + 1 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 5 - 1 Sarpsborg 08 Mål: Dino Islamovic Målgivende: Edvard Tagseth DE LEKER SEG! Rosenborg broderer seg gjennom. Islamovic får ballen på 16 meter, legger ballen iskaldt ned i hjørnet bak keeper.

88 ′ Hjørnespark Holse prøver en lav corner. Lite fruktbart.

88′ DEL Islamovic slår inn mot Børven. Utvik prøver å klarere, men blir en pasning rett til Holse i returrom. Han skyter, men Utvik blir truffet av skuddet, og får styrt den utenfor.

86 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Sulayman Bojang Ismaila Coulibaly

86 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Alexander Jakobsen Ole Jørgen Halvorsen

83 ′ Spillerbytte - Rosenborg Filip Brattbakk Emil Konradsen Ceide Banens beste i kveld.

83 ′ Spillerbytte - Rosenborg Gustav Valsvik Anders Trondsen Strålende kamp av Trabzonspor-klare Trondsen.

82′ DEL Tagseth med en strålende takling på Coulibaly, bryter opp spillet.

79 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 4 - 1 Sarpsborg 08 Mål: Kristoffer Zachariassen Målgivende: Emil Konradsen Ceide MOT GAMLE LAGKAMERATER! Jarl mister ball på egen halvdel. Ceide setter fart, slipper perfekt inn til Zachariassen, som bredsider den sikkert i mål.

78′ DEL Coulibaly bryter, Konte kan sette fart, han spiller den videre på Coulibaly som har fortsatt løpet. Han får skutte inne i feltet, men Reginiussen med en strålende blokkering.

76′ DEL Islamovic drar seg inn i feltet, skyter, men blokkeres av Næss.

75′ DEL Trippelbytte fra Østfold-benken.

75 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Sebastian Jarl Joachim Soltvedt

75 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Alexander Ruud Tveter Jonathan Lindseth

75 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Aboubacar Konte Mustafa Abdellaoue

74′ DEL Islamovic vender opp og skyter fra 20 meter, rett på keeper.

73′ DEL NY RBK-SJANSE! Ceide finter, og spiller inn til Trondsen i feltet, han smeller til, men Falch redder.

71′ DEL Holse ned på midten, Børven kant, og Tagseth anker nå for Rosenborg.

70 ′ Spillerbytte - Rosenborg Dino Islamovic Per Ciljan Skjelbred

69′ DEL Skjelbred fikk seg en smell i situasjonen rett før målet, signaliserer at han vil bytte.

68 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 3 - 1 Sarpsborg 08 Mål: Carlo Holse Målgivende: Edvard Tagseth HOLSE IGJEN! Skjelbred drar i gang angrepet, setter opp Tagseth på venstre, han slår inn langs bakken, perfekt til Holse, som plasserer ballen opp i vinkelen.

68′ DEL Ceide utfordrer inn i feltet, denne gangen får Sarpsborg omringet ham.

66′ DEL Soltvedt slår mot bakerste stolpe, men over alle.

65′ DEL Sarpsborg får et frispark i god innleggsposisjon til høyre. Hovland som dyttet Mos.

64′ DEL Den scoringen kom etter flere minutters Rosenborg-press.

63 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 2 - 1 Sarpsborg 08 Mål: Carlo Holse Målgivende: Emil Konradsen Ceide DET ER DEJLIG Å VÆRE DANSK I TRONDHEIM! For her får Holse det servert av Ceide. Unggutten runddribler Halvorsen igjen, så triller han ballen kontrollert inn til Holse på fem meter. Han avslutter via keeper og i mål.

61′ DEL Trondsen med fin ball opp på Børven på 16 meter. Spissen lar den passere til Zachariassen, men han får ikke bestemt seg for hva han skal gjøre, og ballen triller bare inn til keeper.

60′ DEL CEIDE FÅR SJANSEN! Rosenborg ruller nydelig opp. Ceide drar seg fri fra Halvorsen, som står stille som en statue, men avlsutningen går til side for mål.

57′ DEL Trondsen med et innlegg mot Børven, men ballen går over spissen.

55′ DEL Holse med et flott innlegg på bakerste, Trondsen kommer stormende, setter bredsida til på volley, men utenfor.

55′ DEL Thomassen med en voldsom frekk bart. Stilig, eller ikke, den fortjener en shout out.

53′ DEL Coulibaly bryter, felles av Ciljan Skjelbred. Der bør vel også kortet komme, stopper en kontring for sarpingene.

51′ DEL Dahl Reitan med et innlegg, i retning ingen lagkamerater.

51′ DEL Sarpsborg med masse rom å kontre i. Mos prøver å finne Strand Larsen som er helt alene til høyre, men Reginiussen når ballen først, og spiller seg elegant ut.

48′ DEL Ceide dribler seg ned til linja og slår inn, men høyt, og enkelt for Falch å plukke.

46′ DEL Vi er i gang igjen!

2. omgang

DEL – Vi tapte for mange dueller. De klarte å passere oss, og da blir det fort overtall. Vi ga dem for mange dødballer. Det gjorde at de fikk styre kampen, før vi kom tilbake det siste kvarteret, sier Trond Henriksen, til Eurosport.

DEL Der er det pause. Det har vært en strålende omgang fotball, der to angrepsvillige lag har skapt sju gode målsjanser. Bortelaget har vært hakket bedre enn hjemmelaget, og især Coulibaly, Strand Larsen og Thomassen har markert seg. For hjemmelaget har Ceide, Zachariassen og Dahl Reitan vært de tre beste.

Pause

45 + 2′ DEL Ett siste Rosenborg-angrep: Ceide legger inn hardt fra venstre. Holse kommer stupende inn, og forsøker nok å la ballen gå videre til Børven, men Sarpsborg får klarert.

45 + 2′ DEL Thomassen med langt og høyt innlegg mot RBK-målet, men Faye Lund timer opphoppet perfekt, og holder kula i fast grep.

45 + 1′ DEL Stadionspeaker Eirik Grønning sier at det skal spilles minimum to tilleggsminutter.

45 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Tagseth får avslutta, men over.

42′ DEL Coulibaly har vært første omgangs gigant. Han er for sterk og for god for hjemmelaget. Zachariassen, Skjelbred og Tagseth blir smågutter i forhold.

40′ DEL Rosenborg har tatt over kampen nå etter bortelagets utligning. Især Zachariassen har utmerket seg.

40 ′ Hjørnespark til Rosenborg

38′ DEL Nå bølger det skikkelig, og det er høy temperatur. Begge lagene går for seier for øyeblikket.

37′ DEL Ceide kommer seg nesten forbi to motspillere, men Ødegaard og Halvorsen får til slutt stoppa hjemmelagets hurtigtog.

36′ DEL Trondsen slår inn fra venstre, men over alt og alle. Det neste innlegget, fra høyre, bokses ut av en desperat, men god, keeper Falch. Hjemmelaget klorer seg fast i angrep nå.

35′ DEL Rosenborg med sitt første lengre ballinnehav på lenge. Bortelaget har dominerte i en god stund nå.

34′ DEL Strålende backspill av Dahl Reitan, som finner en medspiller selv med Soltvedt halsende etter med et godt tak i Rosenborg-drakten.

30′ DEL Sarpsborg lykkes ofte veldig godt med å presse de tre angrepsspillerne inn sentralt, slik at de to flankene, Thomassen og Halvorsen får mye rom ute på kantene. Offside denne gangen, dog.

29′ DEL Sarpsborg finner rom bak Rosenborg-midtbanen, men pasningen fra Soltvedt ut mot venstre er altfor lang. Der ødelegger Soltvedt en veldig god overgangsmulighet.

29′ DEL Hovland mister oversikten et øyeblikk, og mister ballen langt inne på egen halvdel. Trondsen er oppmerksom, og får takla ballen ut til innkast.

28′ DEL Nå er det bortelaget som «ruler» på Lerkendal.

26 ′ Spillerbytte - Rosenborg Edvard Tagseth Gjermund Åsen

26 ′ Mål for Sarpsborg 08! Rosenborg 1 - 1 Sarpsborg 08 Mål: Ismaila Coulibaly Målgivende: Jørgen Strand Larsen FULLT FORTJENT UTLIGNING: På tredje sjanse sitter den endelig for Coulibaly. For tredje gang, midt foran mål, sitter den med venstre fot for bortelagets midtbanespiller. Strålende gjort i forkant av Strand Larsen som står for forarbeidet. Hjemmelagets ti mann er utspilt.

24′ DEL Lege Haakon Scwhabe signaliserer bytte. Da har Åsen spilt seg ferdig for dagen. Han holder seg til skuldra. Edvard Tagseth gjør seg klar.

23′ DEL Strålende jobb av Hovland, som følger Strand Larsen på høyre, og skjermen ballen ut til femmeter fra Faye Lund.

23′ DEL Kjempesleiv av Sarpsborg-keeper Falch, men slipper med skrekken.

21′ DEL Keeper Falch bokser, men Skjelbred plukker opp. Den hjemvendt sønn drar seg innover i banen, men innlegget med venstre fot sklir litt av, og går over alt og alle - til innkast på motsatt side.

20 ′ Gult kort! Bjørn Inge Utvik - Sarpsborg 08 Igjen setter Ceide på storfarten, og denne gangen ender det med gult kort til bortelaget.

18′ DEL ANNULLERT SCORING: Så scorer Sarpsborg, men dommer Hansen har annullert den. Strand Larsen banker ballen i mål etter corner, men dommeren har hånda i været. Det må nesten være offside. Det står en Sarpsborg-spiller i offsideposisjon ved siden av Faye Lund, men spørsmålet er hvor mye han forstyrrer RBK-keeperen. Det er Mos som er den «skyldige». Det hadde vært en fortjent utligning.

17 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08

15′ DEL Rosenborg har tatt foten litt av gasspedalen nå, og Sarpsborg har kommet mer med i kampen, men bare nesten så langt for bortelaget.

13 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 Hjørnespark til Sarpsborg 08. Soltvedt prøver igjen, men heades unna.

13 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 Hjørnespark til Sarpsborg 08. Heades tilbake av Rosenborg-forsvaret dit hvor corneren ble slått fra.

10′ DEL Skjelbred og Børven kriger godt, og greier nesten å spille seg gjennom. Jobber hardt i gjenvinningsfasen, og tvinger bortelaget til å gi bort ballen enkelt.

8 ′ Hjørnespark til Rosenborg

8′ DEL Nytt godt Rosenborg-angrep. Holsen får avslutta, men keeper Falch gir retur. Igjen vinner Rosenborg igjen ballen, og det er nære på at Ceide finner medspillere foran mål. Ender med corner.

7′ DEL I stedet kontrer Rosenborg på venstre, og er i overtall. Sarpsborg stopper angrepet med en kynisk takling, men dommer Hansen gir ikke gult kort.

6′ DEL Bortelaget får nesten avslutta, og roper til og med på straffe, men dommer Hansen hører ikke etter.

4 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 1 - 0 Sarpsborg 08 Mål: Gjermund Åsen Målgivende: Torgeir Børven Det får derimot Gjermund Åsen, etter at Rosenborg vinner igjen ballen høyt i banen. Dahl Reitan slår inn mot Børven. Ballen stusses videre via Børven til Åsen på bakerste som banker ballen i mål på volley.

4′ DEL God stikker fra Holse, som tar Ceide litt på senga. Får ikke skutt.

4′ DEL Per Ciljan Skjelbred har før kampen uttalt at dette har vært en smertefri treningsuke, og at han er fri for ubehaget i leggen som har plaget ham i de første kampene siden comebacket.

3′ DEL Igjen viser Ceide at han har ekstremferdigheter når det gjelder å passere motspillere. Men igjen er det sluttproduktet, i dette tilfellet pasningen, som blir hakket for upresist.

3′ DEL Ceide drar seg forbi på ytre venstre, og slår inn hardt langs bakken. Holse er litt for sein, og rekker ikke å bredside ballen i mål fra tre meter. God start av hjemmelaget.

2′ DEL Rosenborg med kampens første etablerte angrep. Bortelaget ligger med hele laget på egen halvdel. Satser på kontringer, med andre ord.

1′ DEL Kampen åpner med en lang ball på første forsøk fra bortelaget. For lang, og ballen spretter ut til femmeter. Sarpsborg-spillerne står høyt, og tvinger RBK-keeper Faye Lund til å slå langt.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Bortelaget gjør seg klar til å ta avspark.

DEL Highasakite spiller opp eliteseriehymnen, og lagene er på vei inn på matta. Avspark er bare et par strakser unna.

DEL – Begge to er veldig gode med ball i beina, gode driblekanter. Carlo (Holse) har god venstrefot, og Emil (Ceide) er mer driblekant med høyrefoten. De har hatt både gode og litt mindre gode kamper, men når Pål André (Helland) er ute får begge to muligheten til å vise seg frem, sier RBK-trener Trond Henriksen til Eurosport før avspark.

DEL - Vi må tørre å holde på ballen, dra av en mann og vi må tørre å gå i angrep med mange mann. Vi kan ikke bare ligge nede og ta i mot uppercuts, sier bortelagets assistenttrener Tom Freddy Aune til sarpsborg08.no.

DEL Før kampen sier Rosenborg-toppscorer Kristoffer Zachariassen at han regner med at hjemmelaget kommer til å dominere banespillet. - Helst skal vi ha ball sentralt og utnytte overtallet vårt i midten, for å skape nok sjanser gjennom midten. Jeg tror at hvis vi får til grunnspillet sentralt i banen, kommer vi til å skape mye. Det hadde vært deilig, sier Zachariassen til rbk.no.

DEL Idet resten av bortelaget jogger ut på matta på rad og rekke, melder Yr.no om strålende trøndervær, rundt 18 grader, ettermiddagssol og oppholdsvær. Det er en nydelig søndagskveld for fotball.

DEL Rosenborg-spillerne har varmet opp i flere minutter allerede, mens bortelaget foreløpig glimrer med sitt fravær. Det er kun de to keeperne og keepertreneren som holder varmen ute på den nydelige Lerkendal-matta.

DEL Kampen dømmes av hoveddommer Tore Hansen. På linjene har han med seg Isaak Elias Skjeseth Bashevkin og Jørgen Rønning Valstadsve. Fjerdedommer er Robert Eggen.

DEL Sarpsborg-trener Mikael Stahre har med seg følgende resevrer: Simen Vidtun Nilsen (k), Sulayman Bojang, Anwar Elyounoussi, Alexander Jakobsen, Sebastian Jarl, Aboubacar Konte og Alexander Ruud Tveter

DEL På hjemmelagets innbytterbenk sitter det som vanlig sju spillere, men navnene er kanskje ikke så kjente som vanlig. Reservekeeper Sander Tangvik, Warren Håkon Christofer Kamanzi, Sondre Skogen, Gustav Valsvik, Edvard Tagseth, Filip Brattbakk og Dino Islamovic.

DEL Ser man på tabellen ligger Rosenborg på 6. plass før dagens kamp, og vil avansere til 5. plass med seier. Sarpsborg 08 ligger på 11. plass, og vil med seier avansere helt opp på 7. plass, i rygg på Rosenborg, kun poenget bak.

DEL Dagens oppgjør er det 34. i serie og cup mellom Rosenborg og Sarpsborg/Sarpsborg 08. Hjemmelaget har vunnet 21, 8 har endt uavgjort, mens lagene fra Sarpsborg har vunnet 4. Etter at Sarpsborg ble til «Sarpsborg 08» i 2008 - naturlig nok - har Rosenborg vunnet åtte av ni møter på Lerkendal, mens én kamp har endt uavgjort. Ser man på historien er det med andre ord stor sannsynlighet for tre poeng til trener Trond Henriksen og kompani.

DEL «Særpingene» starter som følger: (3-4-3) Falch - Ødegaard, Utvik, Næss - Halvorsen, Lindseth, Coulibaly, Thomassen (c) - Strand Larsen, Mos, Soltvedt.

DEL Lagoppstillingene er inne, og hjemmelaget Rosenborg starter som følger: (4-3-3) Faye Lund - Dahl Reitan, Reginiussen (c), Hovland, Trondsen - Zachariassen, Skjelbred, Åsen - Holse, Børven, Ceide.