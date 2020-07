Stavanger-roere tatt ut til EM

– Uttaket bekrefter at de er blant landets mest talentfulle.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Caroline Østbø på Årungen Rostadion i årets foreløpig eneste, nasjonale regatta. Foto: Estela Reinoso Maset

STAVANGER: Norges Roforbund har tatt ut roerne som skal representere Norge i Europamesterskapet i roing. Stavanger Roklubs Caroline Østbø og Per Størseth Andreassen er begge med til junior-EM i Beograd i slutten av september.

Caroline Østbø skal ro dobbeltsculler sammen med Nicoline Lindstrøm fra Christiania Roklub. Per Størseth Andreassen skal ro dobbeltfirer sammen med Håkon Borge, Ulrik Pharo Lohne og Sturla Mogstad fra Haldens, Drammen og Porsgrunn roklubb.

– Både Caroline og Per har trent disiplinert og riktig gjennom vinteren og klart å holde motivasjonen oppe gjennom en helt spesiell sesongoppladning og mange avlyste konkurranser.

Les også Gladmelding: De Lanlay er klar og med i troppen mot RBK

– Dette er en god lønn for strevet for begge to – og hele støtteapparatet ved både TMT/Olympiatoppen Sørvest og Stavanger Roklub. Caroline og Per regnes begge blant Norges mest lovende og talentfulle juniorroere, og dette uttaket bekrefter dette på en tydelig og gledelig måte, sier en fornøyd hovedtrener Edd Hillstad i Stavanger Roklub i en melding fra klubben.

Europamesterskapet i roing for juniorer foregår 26. og 27. september i Beograd i Serbia. Hvis mesterskapet ikke blir gjennomført kan det bli aktuelt med alternativ internasjonal representasjon for Stavanger-roerne.