Glimt hedret avdøde Arild Berg med seier. Nevøen oppløst i tårer etter å ha blitt hyllet av fansen.

Viking – Bodø/Glimt 4–3

Før kampen ble det holdt ett minutts stillhet for å minnes Arild Berg. Han gikk bort lørdag, 43 år gammel.

Etter kampen ble nevøen Patrick Berg hyllet av fansen. Da klarte han ikke holde tårene tilbake.

– Underveis i kampen, så er det en vanlig kamp. Da går det for så vidt greit. Så ble det emosjonelt og sterkt etter kampen. Det er ikke noen tvil om det, sa Berg til TV 2.

Bodø/Glimt spilte med sørgebånd søndag for å markere bortgangen til den yngste av Berg-brødrene Ørjan, Runar og Arild, alle sønner av legenden Harald «Dutte» Berg.

Arild Berg spilte 110 kamper for Glimt i perioden 1993 til 2000.

4-3-seieren gjorde godt etter noen tunge timer etter det triste dødsfallet.

– Først og fremst er det Patrick som er mest påvirket. Vår rolle var å gi det han trengte og passe på at han hadde det OK forholdene tatt i betraktning. Fotballen blir liten i en slik sammenheng, men kan vi gi noen en liten glede ved å vinne, så har vi i hvert fall gjort lite grann, sa Ulrik Saltnes til NTB.

– Alt slikt påvirker. Vi sa før kampen i dag at vi skulle gjøre vårt beste for Berg-familien og hele Glimt. Dette var den beste måten vi kunne hedre dem på, sa Geir André Herrem

Carina Johansen / NTB scanpix

Doblet

På banen var det ingen tvil om at det var de gule fra nord som ville mest fra start søndag.

18 minutter var spilt da Bodø/Glimt tok ledelsen. En corner av Amor Layouni endte etter hvert opp hos Fredrik André Bjørkan som fikk pirket ballen over streken fra kort hold.

Ni minutter senere gikk Glimt opp i 2-0, og denne gangen var det Geir André Herrem sin tur. Det var den tidligere Bryne-spillerens fjerde for sesongen. Igjen var det en enkel scoring fra kort hold.

Viking reduserte til 1–2 i det 37. minutt. Kristian Thorstvedt scoret på et flott langskudd med venstrebeinet fra drøyt 20 meters hold. 20-åringen dro av Ulrik Saltnes før han sendte i vei markkryperen til sin sjette scoring for sesongen.

Fakta: Viking – Bodø/Glimt 3-4 (1-2) 8203 tilskuere Mål: 0-1 Fredrik André Bjørkan (18), 0-2 Geir André Herrem (28), 1-2 Kristian Thorstvedt (37), 1-3 Amor Layoni (50), 1-4 Philip Zinckernagel (66), 2-4 Hassan Sale Usman (70), 3-4 Runar Hove (90). Dommer: Tore Hansen, Feda. Gult kort: Morten Konradsen, Patrick Berg, José Isidoro, Bodø/Glimt. Lagene: Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Samuel Kari Fridjonsson (Johnny Furdal fra 65.), Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland (Jostein Ekeland fra 77.), Zlatko Tripic (Hassan Sale Usman fra 21.). Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Friedrich – Erlend Dahl Reitan, Marius Lode, Brede Moe, Fredrik André Bjørkan (José Isidoro fra 46.) – Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Morten Konradsen – Håkon Evjen, Geir André Herrem (Philip Zinckernagel fra 61.), Amor Layoni (Jens Petter Hauge fra 86.).

Befestet

Carina Johansen / NTB scanpix

Amor Layouni scoret så sitt sjette for sesongen fem minutter etter pause da Bodø/Glimt gikk opp til 3–1. Svensken mottok en glimrende pasning fra Ulrik Saltnes etter at Thorstvedt mistet ballen i skummel posisjon. Layouni stormet mot mål og avsluttet sikkert bak Viking-keeper Iven Austbø.

Innbytter Philip Zinckernagel la på til 4–1 med drøyt 20 minutter igjen å spille, men bare minuttet senere reduserte Viking til 2–4 ved Usman Sani Hassan Sale.

Og mot slutten presset Viking sterkt på hjemmebane. Runar Hove reduserte til 3–4 på overtid, men da var det for sent. Tiden ble for knapp til flere mål.

Bodø/Glimt står med serien 3-1-1 på bortebane så langt i sesongen, og med 23 poeng er laget oppe på 3.-plass på tabellen. Glimt har ikke hatt noe godt tak på Viking i de siste årene, og søndagens seier var den første mot rogalendingene siden 2014. Det hører med at lagene ikke har spilt i samme divisjon i de to foregående sesongene.

Viking er på 7.-plass på tabellen med 17 poeng.

