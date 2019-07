Norsk finaletap for Danmark i sandhåndball-EM

Norge imponerte fredag med en knallsterk seier over storfavoritten Kroatia i kvartfinalen og fulgte opp med seier over Russland i semifinalen lørdag. I forsøket på å fullføre verket kom de norske derimot til kort mot Danmark, som dermed ble mester i begge klasser i polske Stare Jablonki.

Danmark vant første omgang 25–18. I den neste hang de norske bedre med og ga danskene skarp konkurranse, men til slutt endte det med dansk jubel etter 19–16.

Chris Inglingstad førte an for Norge i finalen med 12 målpoeng, mens Christian Daviknes hadde 10.

Norges toppscorer i EM-turneringen, Kristoffer Henriksen, måtte stå over finalen etter å ha pådratt seg direkte rødt kort i semifinalen mot Russland.

For det norske kvinnelaget, som reiste til mesterskapet i Polen som tittelforsvarer, endte det med bitter skuffelse da VM-plassen glapp. Det skjedde da Spania vant på dramatisk vis i kampen om 5.-plass. Norge vant første omgang 20–12 og så ut til å være på vei til å kvittere ut den siste VM-billetten, men Spania vant neste omgang 25–24 og deretter "shootout» med 5–4.

Marielle Martinsen og Marline Welfler scoret 12 poeng hver for Norge, Katinka Blaasmo Haltvik 10, men til liten nytte. Norge tapte 1–2 for Danmark i kvartfinalen fredag. Danskene ble søndag europamestere med 2–0 over Ungarn i finalen.

Mens de norske mennene fikk sin første mesterskapsmedalje, var det første gang siden 2008 at kvinnelaget ikke tok seg minst til semifinale i et mesterskap.