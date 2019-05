Norge har en konkurranse i triatlon som er så vanskelig å bli med på, at folk prøver å komme med gode forklaringer på hvorfor akkurat de skal få innpass.

– Det er ingen grenser for hva folk kan få seg til å fortelle, sier Dag Oliver, som er daglig leder i Norseman.

Det løpet avvikles 3. august, men allerede i november fikk de 250 heldige som var trukket ut, beskjed om at de er kommet med.

4500 ivrige sjeler fra 84 land søkte om å få hoppe i Eidfjord, sykle 180 km over Hardangervidda og løpe maraton med Gaustatoppen som mål.

Privat

– Det er gjevt for mange. Klubben som arrangerer, Hardanger triatlonklubb, får 50–60 e-poster i året fra folk som er fortvilet og forteller rørende historier om sin syke mor eller syke barn som de skal løpe for, sier Oliver.

Han forteller at det dessuten kommer telefoner bare få dager før løpet, det opplyses at kona snart har termin, så da ber de pent om å få utsatt deltagelsen til neste år.

Arrangøren forstår at lysten er stor, og tviler ikke på at de treningsglade har mange gode grunner. Men de som har ansvaret for løpet, kan ikke la seg påvirke av det.

– Klubben sier nei til alle slike henvendelser. Og beklager.

Privat

Er blitt veldig populært

Norseman har fått solid status siden starten i 2005. I debuten var det med 25 menn og null kvinner.

De siste årene har stadig flere fått lyst til å prøve seg. Det å hoppe i Eidfjord med våtdrakt, ta seg over Hardangervidda på sykkel og gjennomføre opp til fjellets topp, er unikt.

Alle får heller ikke lov til å komme helt opp. De 160 første, kvinner som menn, får gå i mål på Gaustatoppen. De andre blir stoppet før de kan ta fatt på den steinete veien og de siste kilometerne.

Må regne med frafall

Denne styrkeprøven blir regnet for tøff, men nettopp det er tiltrekkende.

– Blir det ingen som trekker seg før start?

– Jo, selv om de har ni måneder til å forberede seg på, kan mye skje på ni måneder. Noen blir gravide, andre skadet, som oftest av overtrening. Noen mister motivasjonen og føler at de ikke får forberedt seg godt nok.

Oliver opplyser at arrangøren regner med et frafall på 25 prosent av dem som ble trukket ut i høst.

– Da fyller vi bare på med flere fra ventelisten, det vil si vi overbooker av erfaring.

Utlendingene lar seg friste

Av dem som starter, er hver tredje fra Norge. Den store økningen i antall søknader de siste årene er kommet fra utlandet.

Den daglige lederen er glad for interessen.

Søknaden er så stor at han ønsket at det var mange flere som kunne være med. Men sikkerheten er viktig, og han mener Norseman har funnet sin form. Løpere fra 40 nasjoner er blant dem som får startnummer.

– Det vi har i tillegg denne gangen, er at vi skal arrangere VM i Xtreme Triathlon. Kvalifiseringen foregår nå i mange løp over hele verden.

Verdensmesterskapets løpere starter nesten samtidig med de andre, men med badehetter i andre farger. 30 mennesker får innpass her.