ST. MORITZ: Det er syv år siden nå. Han hadde tatt en femteplass på 1500 meter i OL i London. Unorsk var han også i sine sprudlende uttalelser etter løpet.

– Det er ikke det siste dere har sett av meg på friidrettsbanen, sa Henrik Ingebrigtsen med et stort glis.

Han var den første i familien som viste at det var mulig for en nordmann. Nå, syv år senere, klarer han ikke lenger hamle opp med den yngste broren Jakob (18) og den litt eldre Filip (26) på 1500 meter.

Fakta: Henrik Ingebrigtsen Født: 24. februar 1991 Fra: Sandnes Bor: Sandnes Klubb: Sandnes IL Meritter: 1 EM-gull (1500 meter Helsingfors, 2012), har også to EM-sølv og en bronse. Har ett sølv og to bronse fra EM innendørs. Personlige rekorder: 800 meter: 1,48,09 1500 meter: 3,31,46 3000 meter: 8,52,56 (norsk rekord) 5000 meter: 13,16,97

2012 – gjennombruddet

Det var under EM i Helsinki 2012 en idrettsinteressert nasjon fikk beskjed om at noe var på gang. Henrik Ingebrigtsen tok gullet på 1500 meter.

Lise Åserud, NTB scanpix

Men bak ham lurte det to minst like talentfulle brødre. Filip kom først, mens Jakob allerede som 16-åring viste seg frem i verdenstoppen. Henrik Ingebrigtsen er blitt fraløpt på 1500 meter.

– Jeg trodde det skulle bli verre, og det har ikke vært så gale som jeg hadde fryktet. Jeg liker likevel ikke å være den tredje beste av brødrene Ingebrigtsen uansett hvilken konkurranse vi snakker om, sier han.

Skader, skader, skader

Det handler ikke bare om talent for løping og store treningsmengder. Historien handler også om skader. Tær, lår, hofte. Det har vært noe nesten hele tiden. I vinter slo hoften seg vrang. Han kan ikke lenger løpe 1500 meter. Det blir for eksplosivt. Derfor er det 5000 meter han vil løpe under VM i Doha i slutten av september. Da vil han trolig få konkurranse av de to yngre brødrene. De har fortsatt 1500 meter som sitt viktigste mål, men vil trolig også satse på 5000 meter.

For Henrik handler det bare om 5000 meter. Men det er ikke sikkert at det blir noe av.

– Jeg skal ikke til Doha på ferie. Jeg må føle at jeg har noe der å gjøre. Hvis jeg føler at jeg ikke har sjanse på finaleplass, så kommer jeg ikke til å reise, sier 28-åringen.

Lise Åserud, NTB scanpix

Avgjørende 5000 meter

Klokken 21.21 torsdag kveld løper han 5000 meter under Diamond League-finalen i Zürich. Et løp som kan komme til å avgjøre mye.

– Vi tar en beslutning tidligst etter dette løpet, sier trener og pappa Gjert Ingebrigtsen.

Det handler ikke om at sønnen er blitt så sabla mye dårligere. Han har tross alt satt en ny norsk rekord på 3000 meter denne sesongen. Men skadene sliter.

– Henrik har sine utfordringer, og det har vi visst om lenge. Vi har vært åpne på det og får bare prøve å få det beste ut av en situasjon vi ikke får gjort så veldig mye med, sier trenerpappaen.

Derfor kan løpet i Zürich være det siste som Henrik gjennomfører denne sesongen.

– Hvis ting forverrer seg, er det nok bedre å si at det ikke er et poeng å dra til Doha. Da er det bedre å bruke mer tid på neste sesong. Henrik har tatt medalje i EM innendørs, og han har satt norsk rekord på 3000 meter, så da kan det godt være at vi konkluderer med at det var dette vi fikk ut av denne sesongen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Lise Åserud, NTB scanpix

Begynner å tenke OL med en gang

Selv har Henrik stor lyst til å løpe sammen med sine to brødre i en 5000 meter i Doha. En drøm. Men samtidig er han realitetsorientert og klar over at det er to yngre karer som kanskje er bedre. Både Filip og Jakob har bedre årsbeste også på 5000 meter enn ham. Jakob er best, har satt ny norsk rekord og har den niende beste tiden i verden i 2019 med 13,02.03.

– Jeg har mål og ambisjoner om å være mye bedre enn jeg er akkurat nå. Jeg ønsker å hevde meg i verdenssammenheng, men når du ikke er best i familien en gang, så er du et stykke unna. Selv om du er en av verdens beste som den tredje beste i familien, så er du fortsatt tredje best i familien, sier han med et skjevt smil.

Potensialet

Selv om det skulle bli sesongslutt etter torsdagens løp i Zürich, så er han langt unna tanker om å legge opp.

– Det kan jo være at jeg ikke kommer til å løpe fortere enn jeg faktisk gjør nå, men jeg føler selv at jeg ikke er i nærheten av det jeg kunne ha gjort ut fra mitt potensial.

Det potensialet har han tenkt å bruke noen år til for å se om han kan utnytte.