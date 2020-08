Årets Tour de France er spesiell. Her er fem ting du bør vite.

Tidligere har positive dopingtester laget skandaler i Tour de France. Nå er lagene livredde for positive koronatester.

Nice gjør seg klar for Tour de France-start. Foto: ERIC GAILLARD/NTB scanpix

Årets utgave er allerede annerledes. Rittet er utsatt i nesten to måneder. Det blir færre folk langs løypene. Og de som ønsker å få et glimt av stjernene oppfordres til å bruke munnbind. Folkefesten og sirkuset dempes. Likevel er alt som før. 176 syklister fordelt på 22 lag som skal tråkke seg 3470 kilometer Frankrike rundt. Til tross for at verden mer eller mindre stengte ned i mars, skal verdens største sykkelkonkurranse gjennomføres for 107. gang.

Edvald Boasson Hagen er en av veteranene i feltet, og østlendingen er klar for sin 10. Tour de France.

– Vi skal ikke være i nærheten av andre folk, men man er jo aldri hundre prosent sikker. Det vil tas flere forholdsregler, og vi skal bruke munnbind både før og etter start. Men når man sitter i selve feltet, skal det ikke være annerledes, sier han.

Mediedekningen blir også annerledes. TV 2 gjør store endringer og sender bare fem personer til Frankrike. Rittet kommenteres fra Norge.

Edvald Boasson Hagen deltar i Tour de France for tiende gang. Foto: Christophe Ena / AP

Fakta Tour de France 2020 Start: 29. august i Nice. Slutt: 20. september i Paris. Antall etapper: 21. I fjor: Egan Bernal fra Colombia vant foran briten Geraint Thomas og nederlenderen Steven Kruijswijk. På TV: Sendes på Eurosport og TV 2 i Norge.

Her er en guide til årets spesielle Tour de France.

1. Korona

Alle som er tilknyttet lagene har levd med strenge smitteverntiltak i hele sommer, og de tre ukene i Tour de France er ikke noe unntak:

Alle ryttere må testes to ganger i dagene før rittstart. Dersom noen tester positivt etter at rittet har startet, må den personen ut av lagets «boble» snarest mulig. For en rytter betyr det at han må bryte Touren, og dersom ytterligere en i laget tester positivt, kan rittet være over for samtlige i laget.

Men testingen skaper bekymringer. Tirsdag trakk Bora – Hansgrohe laget sitt fra et ritt etter en positiv koronatest. En påfølgende test var negativ, og teamsjef Ralph Denk er kritisk til at det samme kan skje i Tour de France.

Folkemengder større enn 5000 personer er ikke lov i Frankrike. Arrangøren kommer til å kontrollere hvor store grupper som oppholder seg langs løypene. Kontakten mellom publikum og syklister blir minimal. – Dette er definitivt ikke det beste året å samle autografer, sier Tour de France-direktør Christian Prudhomme ifølge wsls.com.

Tidspunktet er gunstig med tanke på store folkeansamlinger langs løypen. – Å flytte fra juli til september betyr naturlig nok færre personer. Folk jobber, barna er på skole, og turistene har reist hjem, sier Prudhomme.

Kyssing og klemming på seierspallen utgår. I stedet for to kvinner, skal én kvinne og én mann i år hjelpe til med premieutdelingen etter etappene.

Slik ser det ut langs veiene et vanlig Tour de France-år: En folkefest. Bildet er tatt i fjor. Foto: Thibault Camus, AP

Sykkelekspert Mads Kaggestad tror på en dempet folkefest.

– Det er ikke så mange turister der nå. Folk er redde, de er advart. Det kommer ikke til å være like mye folk som vi liker å se. Det er festival, men kommer ikke til å bli den samme festivalstemningen som vanlig, sier han.

2. De norske deltagerne

Alexander Kristoff

Alder: 33.

Lag: UAE.

Rolle i laget: Spurter og hjelperytter.

– Dette er min 8. Tour de France på rad. Jeg vet hva som venter. Det blir hardt med mange fjell, men også en del flate etapper. Spennende. Fort gjort at det blir flere sjanser enn jeg trodde på forhånd.

Vegard Stake Laengen

Alder: 31.

Lag: UAE.

Rolle i laget: Hjelperytter.

Fikk nylig beskjed om at han erstatter Sven Erik Bystrøm i UAEs tropp. Skal støtte UAEs sammenlagtkandidater Tadej Pogacar og Fabio Aru.

Edvald Boasson Hagen

Alder: 33.

Lag: NTT.

Rolle i laget: Hjelperytter.

– På de flate etappene skal jeg være hjelperytter. Så er det gode muligheter for meg på flere andre etapper. Det er naturlig å ha som mål om å vinne en etappe, det har jeg gjort før og vist at jeg kan.

Amund Grøndahl Jansen

Alder: 26.

Lag: Team Jumbo-Visma (Nederland).

Rolle i laget: Hjelperytter.

Jansen erstatter skadde Steven Kruijswijk. – Sammen med Tony Martin skal jeg bidra på flatene og sørge for å holde Primoz Roglic ute av trøbbel, sa han til TV 2 etter uttaket.

Tobias Foss er reserve på Team Jumbo-Visma.

Chris Froome og to podiumdamer i 2017. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/NTB scanpix

3. Norske vinnersjanser

Slik er Mads Kaggestads vurdering:

– Etappe 1, 3, 7, 10, 11, 19 og 21 er etapper hvor det er vinnersjanse for Kristoff, ettersom alle er mer eller mindre flate etapper. Kristoff har en tendens til å komme sterkere mot slutten av Touren. Så jeg tror sjansen er god for seier fra etappe 10 og utover. Så må jeg si at jeg håper at Edvald får sjansen til å stikke tidlig i brudd på en av disse etappene. Laengen og Jansen er låst i rollene som hjelperyttere.

Alle som er involvert i rittet må ha på seg ansiktsmaske. Foto: ERIC GAILLARD / NTB scanpix

4. Sammenlagtfavorittene

Egan Bernal vant i fjor. Primoz Roglic, Tom Dumoulin og Thibaut Pinot er også blant favorittene hos bookmakerne.

– Roglic og Bernal er de to store favorittene. Så er Dumoulin en utfordrer, selv om det er usikkerhet rundt ham etter velten i Dauphiné, vurderer Mads Kaggestad.

Egan Bernal jublet i 2019. Foto: Christian Hartmann/NTB scanpix

5. Løypen og etappene

De tre første etappene sykles med utgangspunkt i middelhavsbyen Nice, før syklistene flytter seg innover i landet. Det er tre klatreetapper i løpet av de første ni dagene.

– Etappe 15 blir avgjørende. Rittet blir nok avgjort på etappene 15, 16 og 17, sier Kaggestad.

På rittets hjemmeside kan du lese detaljert om hver enkelt etappe.

Her er tre mulige nøkkeletapper for dem som kjemper om gul trøye:

Etappe 10, Île d’Oléron – Île de Ré: Kaggestad tror at den 170 kilometer lange og flate etappen midtveis kan bli utslagsgivende.

– Etappen går fra øy til øy ved Atlanterhavskysten. Der er det mange som kommer til å tape Tour de France, det vil slå store sprekker på grunn av vinden.

Etappe 15, Grenoble-Meribel: Den 168 kilometer lange økten avsluttes på 2304 meter høye Col de la Loze. Underveis har feltet allerede vært på 2000 meter høye Col de la Madeleine.

– Bare en sann mester kan vinne på Col de la Loze. Løypeprofilen gjør at sammenlagtfavorittene fristes til å kjøre dristig, mener rittsjef Prudhomme.

Etappe 20, Lure – La Planche des Belles Filles: Tourens eneste tempoetappe kommer på nest siste konkurransedag. Hvis det ennå er jevnt i sammendraget, kan den 36 kilometer lange etappen gi store utslag. Inneholder et 5,9 kilometer langt strekk med en stigningsprosent på 8,5.

Fakta Slik er etappene 1: Lørdag 29. august: Nice – Nice (156 kilometer, flat)

2: Søndag 30. august: Nice – Nice (187 kilometer, klatring)

3: Mandag 31. august: Nice – Sisteron (198 kilometer, flat)

4: Tirsdag 1. september: Sisteron – Orcières-Merlette (157 kilometer, kupert)

5: Onsdag 2. september: Gap – Privas (183 kilometer, flat)

6: Torsdag 3. september: Le Teil – Mont Aigoual (191 kilometer, kupert)

7: Fredag 4. september: Millau – Lavaur (168 kilometer, flat)

8: Lørdag 5. september: Cazères – Loudenvielle (140 kilometer, klatring)

9: Søndag 6. september: Pau – Laruns (154 kilometer, klatring)

10: Tirsdag 8. september: Île d’Oléron – Île de Ré (170 kilometer, flat )

11: Onsdag 9. september: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 kilometer, flat)

12: Torsdag 10. september: Chauvigny – Sarran (218 kilometer, kupert)

13: Fredag 11. september: Châtel-Guyon – Puy Mary (191 kilometer, klatring)

14: Lørdag 12. september: Clermont Ferrand – Lyon (197 kilometer, flat)

15: Søndag 13. september: Lyon – Grand Colombier (175 kilometer, klatring)

16: Tirsdag 15. september: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164 kilometer, klatring)

17: Onsdag 16. september: Grenoble – Méribel (168 kilometer, klatring)

18: Torsdag 17. september: Méribel – La Roche-sur-Foron (168 kilometer, klatring)

19: Fredag 18. september: Bourg-en-Bresse – Champagnole (160 kilometer, flat)

20: Lørdag 19. september: Lure – La Planche des Belles Filles (36 kilometer, tempo)

21: Søndag 20. september: Mantes-La-Jolie – Paris (122 kilometer, flat)

Årets utgave sykles for det meste i Sør-Frankrike. Foto: Kartet er tatt fra Tour de Frances hjemmeside