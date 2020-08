Iversen tok til tårene etter Northug-spørsmål

Emil Iversen tok tredjeplassen på sprinten i Toppidrettsveka. Han kopierte Petter Northugs ikoniske målgang fra VM i Holmenkollen.

Emil Iversen ble rørt av et spørsmål om Petter Northug. Foto: Ole Martin Wold

Emil Iversen vant B-finalen i Toppidrettsveka, og kopierte Petter Northugs ikoniske målgang fra VM i Holmenkollen. Johannes Høsflot Klæbo vant A-finalen enkelt.

Emil Iversen tok tredjeplassen da han slo Håkon Skaanes i B-finalen. Det gjør at Iversen fortsatt har los på teten sammenlagt i Toppidrettsveka.

Iversen kopierte Petter Northugs målgang fra Holmenkollen-VM der han bremset ned før han passerte målstreken. Det gjorde han få timer etter at vennen hadde forklart seg om sine rusproblemer på en pressekonferanse i Trondheim.

Etter finalen brøt Iversen ut i gråt da han fikk spørsmål fra NRK om hvordan det var å høre detaljene om Northugs dobbeltliv.

– Jeg skal ikke uttale meg om hva som er lurt at Petter skal gjøre. Det får han finne ut selv. Men døren vår er åpen, han har vært en kanonviktig brikke for meg i min karriere og vist vei. Så døren er åpen. Alle i Skiforbundet er glad i Petter, sa Iversen før tårene strømmet.

Her kopierer Emil Iversen Petter Northugs ikoniske feiring. Foto: Ole Martin Wold

Enkel seier for Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo vant senere A-finalen, men tok ikke helt av etter seieren. Banen var nemlig lagt opp slik at den ene av de to traseene det ble gått i var betydelig raskere enn den andre. Klæbo gikk i den raske, og Erik Valnes var sjanseløs.

– Det kan ikke sammenlignes, starter du i høyre skal det veldig mye til å bli tatt igjen. Banene er ikke jevne, og det er så stor fordel å ha banen til høyre at det nytter ikke, sa Klæbo til NRK.

– Jeg kom meg nå på annenplass, så det er ikke så irriterende. Men det hadde vært artig å få en skikkelig kamp, sa finalemotstander Erik Valnes.

Toppidrettsveka avsluttes med en 15 kilometer lang skøyteetappe lørdag.

Klar Stenseth-seier

Ane Appelkvist Stenseth tok en klar seier i sprintfinalen i Toppidrettsveka. Tiril Udnes Weng ble knust i finalen, men er med i kampen om sammenlagtseieren.

– Jeg hadde litt lyst til å bevise for meg selv at formen er innen rekkevidde, sa en fornøyd Stenseth til NRK etter å ha tatt en suveren seier i finalen. Hun hadde hjelp av at trasévalget hadde stor innvirkning på sprinten. Den ble gått to mot to, og det ene sporet var betydelig raskere.

Ane Appelkvist Stenseth var suveren i kvinneklassen. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg savner å gå en vanlig sprint, men prologen var bra og det stemmer teknisk, sa Stenseth.

Går for sammenlagtseier

Tiril Udnes Weng er uansett med i kampen om seieren i sammendraget etter sin sterke sprint.

– Jeg går for seieren, ja, sa Weng.

Toppidrettsveka avsluttes med en 10 kilometer i skøyting lørdag.

Mathilde Myhrvold sikret tredjeplassen da hun vant B-finalen som ble et rent rekruttoppgjør mot Hedda Østberg Amundsen. Rekruttene fikk virkelig tid til å skinne i Aure ettersom flere profiler har meldt forfall til Toppidrettsveka.

