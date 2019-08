Britisk løper ble historisk med seier i Lysebotn-premiere

LYSEFJORDEN: Stakekonkurransen var kun med på Blinkfestivalen-programmet som en test, men frister nok til gjentagelse for arrangøren.

Herreklassen ble tidlig fulltegnet, ikke bare av langløpseliten, men også av noen få av verdens beste verdenscupløpere.

Britiske Andrew Musgrave vant nyvinningen like foran nordmennene Morten Eide Pedersen og Sjur Røthe. Musgrave vant også onsdagens langløp.

– Trodde jeg skulle dø

Musgrave forteller at de tre som endte øverst på resultatlisten fikk en luke til resten av feltet.

– Jeg visste at jeg kunne gå bittelitt fortere, så jeg rykket for å teste om de andre klarte å henge på. Jeg fikk en liten luke og bestemte meg for å gå fra dem. Jeg tror jeg gikk litt over evne og hadde ikke hatt sjanse mot de andre i en spurt. Jeg var så ferdig på slutten.

– Jeg har usikker på hvordan kroppen kom til å være i dag etter seks mil med hardkjør i går. Spesielt pleier slike lange stakeløp å gå ut over korsryggen, men ryggen overlevde. Jeg var egentlig ganske pigg i dag, sa Musgrave, etter målgang.

– Hvordan var armene dine etter løpet?

– Akkurat da jeg kom i mål, trodde jeg at jeg skulle dø.

– Hva sier det om formen din at du vinner to dager på rad?

– Det er ikke alltid de som er best på sommeren som er best på vinteren, men dette viser at jeg har gjort noe rett, sier vinneren til Aftenposten.

– Du skriver deg inn i historiebøkene som første vinner av Lysebotn Opp i staking?

– Ja, det er jo litt gøy.

Tøft løp

Tore Bjørseth Berdal vant Vasaloppet i vinter. Han utpekte verdenscupløperne Sjur Røthe, Andrew Musgrave (som vant Blink Classics onsdag) og Chris Jespersen som favoritter.

Han fikk rett.

– Stakespesifikt har de flere timer enn meg, både oppover og på flatene. Sånn sett har de en fordel. Jeg håper og tror jeg har en kapasitet som er likestilt – forhåpentlig bedre. Det blir kult å se hvordan det går. Det kan hende jeg blir lekt med, men forhåpentlig blir jeg ikke det. Jeg håper og tror jeg kan være med å kjempe. Jeg stiller opp for å vinne, sa Røthe før syretesten.

Dobbeltseier også på kvinnesiden

Astrid Øyre Slind vant dameklassen. Også hun vant langløpet på rulleski på onsdag og var en av favorittene blant damene.

– Dette var bra. Nå er jeg litt utladet, så det blir godt å ta det med ro noen dager, sier Øyre Slind.

– Hvordan er det å stake opp her?

– Det er tungt, man må bare prøve å gå jevnt, hvis det først stopper er du kjørt, sier hun.

Emilie Fleten ble nummer to og og polske Justyna Kowalczyk, som de siste årene har satset på langløp, ble nummer tre.

Stakekonkurransen skulle i testfasen kun være en øvelse for herrer, men etter at også et tosifret antall kvinner meldte interesse måtte arrangøren innse at de hadde tatt feil.

Ni kvinner sto på den endelige startlisten.

Stakefeltet startet fem minutter etter de siste startende i det tradisjonelle motbakkerennet i skøyting.

Lysebotn opp er brutalt uansett om det skjer i staking eller i skøyting. Klatreløpet går fra Lysebotn og til utkikksposten Ørneredet ved Øygardsstøl. Fjellveggen har 27 hårnålssvinger og strekker seg 640 høydemeter over havet. Totalt er løpet 7,5 kilometer langt, og har en gjennomsnittlig stigningsprosent på 8,5.