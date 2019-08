Supertreffet ga Ranheim-sjefen svar på tiltale

Haugesund – Ranheim 0-1: Etter tre strake tap og full fart mot bunn av tabellen ventet bortekampen mot laget som nylig møtte PSV. Men Maalens menn forsto alvoret.

76 minutter i Haugesund: Ranheim har hatt flere gode muligheter, men avslutningene har vært for svake. Mads Reginiussen. Erik Tønne. Magnus Blakstad.

Så tar Eirik Valla Dønnem ansvar. Når Ranheim trenger det som mest. Etter tre strake tap. Med en fot i nedrykksstriden. Og etter å ha blitt utsatt for «kollektiv verbal slakt» av trener Maalen etter storsmellen sist.

Valla Dønnem er 20 meter fra mål. Han ser opp. Og bare krummer ballen elegant rundt Helge Sandvik.

Refset laget sist

– Det er for mange enkeltspillere som ikke møter opp på stasjonen. Da ser vi svake ut.

Det sa Maalen etter 0-3 for Brann sist helg. Og fulgte opp med å gjøre flere forandringer på laget til den tøffe bortekampen mot Haugesund.

Jørgen Olsen Øveraas fikk Øyvind Alseths plass på høyrebacken

Daniel Kvande var tilbake i midtforsvaret sammen med Ivar Furu.

Og Ivar Sollie Rønning fikk spissplassen på bekostning av Michael Karlsen.

I tillegg var Ola Solbakken uaktuell på grunn av karantene – og inn med veteran Øyvind Storflor.

Da treneren ble intervjuet av Eurosport rett før avspark søndag, var da også parolen krystallklar:

– Stor innsats har vært et kjennetegn i Ranheim. Slik var det ikke mot Brann. Det må tilbake i dag!

Furu gikk foran

Og Maalen... Han fikk svar på tiltale.

Oppgjøret startet med at midtstopper Ivar Furu vant samtlige av sine fem første dueller. Og der man på forhånd kanskje ville tro at hjemmelaget ville sette press på de blå, var det i stedet motsatt:

Etter 11 minutter skulle Erik Tønne gjerne truffet hardere, da han ble fint satt opp av Alexander Foosnæs. Men skuddet gikk løst midt på keeper.

Blakstads gjenvinning ti minutter etter oste imidlertid av vilje. «Blakken» sto opp inne i Haugesunds 16-meter, tredde Storflor fint – som var centimetere unna å finne Sollie Rønning for åpen kasse.

Etter 38 minutter kom så den åpne sjansen Ranheim hadde jaget etter: Etter fint spill på høyresiden var Reginiussen plutselig kliss alene foran mål – på syv-åtte meters hold. Men der indreløperen var iskald i fjor, skled ballen av foten nå – og enkelt for Sandvik i Haugesund-målet.

Perfekt timing

Selv om det var en tydelig forbannet Haugesund-gjeng som gikk i garderoben til pause, frustrert over seg selv, fortsatte Ranheim å være det skapende laget etter sidebyttet.

Ti minutter inn i omgangen kom Blakstad til skudd fra distanse – men for løst. Rett etter var Storflors innlegg godt, og det ble kaos i feltet. Men keeper Sandvik fikk slått til corner.

Etter 65 minutter forsøkte Reginiussen seg igjen – men nok en gang ble skuddet for løst.

Så tok Haugesund over. Fram til da var et skudd over signert danske Mikkel Deisler det farligste vertene hadde vært, men nå ble trafikken foran Even Barli hissigere.

Etter 71 minutter dunket Niklas Sandberg et frispark over. Rett etter blåste han enda et skudd over – da han kunne servert Martin Samuelsen alene med Even Barli.

Timingen var derfor perfekt – også mentalt – da Valla Dønnem tok ansvar med et kvarter igjen å spille. Og selv om hjemmelaget forsøkte å sette et trykk mot Ranheim-målet mot slutten, var det egentlig aldri farlig.

Kun to av ti

Dermed står Ranheim med 18 poeng på 17 kamper – og har bedre klaring bakover på tabellen igjen. Noe som kan vise seg å bli helt avgjørende: Kun to ganger de siste ti årene har en klubb berget plassen i eliteserien etter å ha tatt mindre enn poeng i snitt per kamp.

I øyeblikket er Ranheim rett foran skjema.