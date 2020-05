Engelsk avis: Solskjærs fem viktigste grep som United-manager

Ole Gunnar Solskjær har kommet seg gjennom en storm eller to som Manchester United-manager. Lørdag var hans 500. dag i jobben.

Ole Gunnar Solskjær har rundet 500 dager som Manchester United-manager. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Alex Ferguson ønsket Solskjær inn etter at José Mourinho måtte gå. Ferguson fikk 24 år, en måned og 14 dager som United-manager. Han kom til klubben i 1986.

Solskjær startet jobben 19. desember 2018 og landet i Manchester samme kveld, og nå er han halvveis til 1000 dager i sjefsstolen. Solskjær etterfulgte Mourinho. Portugiseren hadde jobben i vel to og et halvt år. Og han vant titler med United.

Lokalavisen Manchester Evening News ligger svært tett på United dag ut og dag inn. Avisen peker på det den mener er Solskjærs fem viktigste grep siden han fikk jobben:

Kjøpet av Bruno Fernandes Kvittet seg med «dødkjøttet» (spillere som Matteo Darmian, Marcos Rojo og Alexis Sánchez) Flyttet Anthony Martial tilbake til rollen som nummer 9 Styrket forsvaret ved å hente Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka Hentet Mason Greenwood og Brandon Williams opp i A-stallen.

Må vente

Det er uklart når og om Premier League-sesongen starter opp igjen. Fredag hadde Premier League-lagene et langt videomøte, og der kom det fram at klubbene har et sterkt ønske om å fullføre de 92 kampene som gjenstår.

7. mai samles klubbene igjen på digitale plattformer. Dagen før skal den engelske regjeringen legge fram en plan for veien videre for samfunnet som helhet.

Manchester United var inne i en meget sterk periode før viruspandemien stoppet fotballen i England. Laget hadde elleve kamper på rad uten tap i serie og cup.

På 76 kamper som United-sjef har Solskjær vunnet 40. Det gir en seiersprosent på 52,6.

De fire beste i serien vil få plass i Champions League neste sesong. Femteplassen kan også være nok dersom Manchester City straffes av Uefa for brudd på fair play-reglene som omfatter økonomi.

