Kristiansand spilte jevnt med Arendal: – Jeg tror de ble litt sjokkert

– Det hadde jeg ikke trodd, men slik som kampen ble er jeg faktisk litt irritert over at vi ikke vant. Vi ledet nærmest fra start til slutt, sier trener Robin Rosander Haugsgjerd etter at kampen i Hisøyhallen.

ØIF Arendal har som kjent vært i toppen av norsk håndball i mange år, og har på papiret forsterket laget foran kommende sesong. Men de er preget av skader, og måtte blant annet klare seg uten sine to strekspillere og sin førstekeeper.

Köpp ble toppscorer

Mens KRS på sin side satser knallhardt foran comebacket i 1. divisjon, og har hentet inn fire spillere med eliteserieerfaring, foruten Eirik Köpp fra Bundesliga.

Tirsdag ble kjempen på over to meter kampens toppscorer med åtte mål.

– Köpp er en klassespiller, men har også mye å jobbe med for å bli klar til seriestart. Han gjør mye bra, men også mye som er mindre bra, sier Haugsgjerd.

Jacob Buchard

Han trakk fram sin nye målvakt, kristiansanderen Mathias Risøy som KRS sin beste spiller.

– Han sto helt fenomenalt de første 40 minuttene. Men det var også gledelig å se at da han ikke tok mer, kom Svenn Erik Medhus inn og bidro med flere redninger mot slutten, sier KRS-treneren om 37-åringen som nettopp har bestemt seg for et comeback.

– Stille på tribunen

KRS ledet gjennom store deler av kampen, men mot slutten snudde hjemmefavorittene til 24–22 før gjestene scoret tre raske mål, og var foran igjen. Til slutt var det kristiansanderen Hermann Vildalen som sørget for at ØIF Arendal unngikk et pinlig tap foran over 400 tilskuere i Hisøyhallen.

– Jeg synes det var ganske stille gjennom hele kampen. Jeg tror de ble litt sjokkert over at vi er et ganske bra håndballag, sier Haugsgjerd.

– Det var mye dårlig håndball fra vår side, med 16 tekniske feil. Vi var slitne. Men vi vant andreomgangen og kom oss. Fint at det ble uavgjort. Hvis jeg hadde vært kynisk og gått etter resultat, hadde jeg ikke byttet så mye, sa Arendal-trener Marinko Kurtovic til Agderposten.

PS! Adin Sehovic, som spilte for KIF i fjor, sto i mål for ØIF Arendal tirsdag, og skal ifølge Agderposten være aktuell som keepervikar for sin tidligere klubb.