Maria Skavhaug reagerer på at hun ble vraket av forbundet til landslagssamlingen til helgen. Norges Bandyforbund

Landslagssjefen ønsket Maria (37) med på laget, men forbundet nektet. Plutselig kom kontrabeskjeden.

Bandyspiller Maria Skavhaug føler seg dårlig behandlet av eget forbund. Hun mener hun blir straffet for å uttale seg negativt.

For mindre enn 10 minutter siden

I februar arrangeres VM i bandy på Frogner stadion i Oslo. For de kvinnelige bandyspillerne i Norge er det utvilsomt årets store høydepunkt.

Tidligere har Maria Skavhaug representert landet i fire verdensmesterskap og tatt tre bronsemedaljer. Hun regnes som en av Norges mest rutinerte og meriterte kvinnelige bandyspillere.

Til helgen arrangeres det en landslagssamling. Det er et viktig ledd mot forberedelsene til VM. Landslagssjefen ønsket 37-åringen med på samlingen, men da satte forbundet foten ned, hevder hun.

Skavhaug mener hun blir straffet for at hun har uttalt seg negativt mot forbundet tidligere. Torsdag blusset diskusjonen opp da en bruker i Facebook-gruppen «Norsk bandy» kastet lys over temaet. Innlegget er delt en rekke ganger.

Både Skavhaug selv og flere andre reagerer på behandlingen fra forbundet.

– Jeg skjønner ikke at de kan gjøre det og holde på sånn. Jeg synes det blir helt useriøst, sier den profilerte bandyspilleren.

Landslagssjefen bekrefter historien

Sjefen for damelandslaget i bandy støtter opp om Skavhaugs historie. Arild Aamodt ønsket veteranen med på samlingen for å kunne vurdere om 37-åringen er god nok til en eventuell VM-tropp i februar.

– Ønsket du å ha med Maria Skavhaug på samlingen sportslig sett?

– Det er riktig. Det betyr ikke at hun direkte var kvalifisert til en landslagsplass, men hun er blant dem som bør vurderes, sier Aamodt.

– Så derfor ønsket du å ha henne med på denne samlingen for å kunne se og vurdere henne?

– Ja, det er korrekt, forteller han.

I fjor skrev Aftenposten om Skavhaug som følte seg kvinnediskriminert av Norges Bandyforbund.

Påstanden ble kalt «håpløs» fra forbundets hold, som dessuten avviste alle anklagene om at de konsekvent diskriminerer kvinner. Hun mener at hun nå blir et offer for sine tidligere uttalelser mot forbundet.

– Slik jeg oppfatter det er de fornærmet for at jeg har gått ut og sagt dette om mitt forbund. Jeg føler at de venter på en unnskyldning fra meg. De virker ikke så interessert i å løse dette, forteller henne.

Skavhaug mener selv det er ingenting som tilsier at hun er selvskreven på laget, men reagerer på måten vrakingen ble gjort på.

– Jeg tar det ikke som en selvfølge at jeg skal bli tatt ut. Jeg fikk barn i mars. Da blir man satt litt tilbake. Det er mange unge som kommer under, men jeg satte pris på at Arild ville ha meg med basert på det sportslige.

Her er det norske A-landslaget for kvinner under VM i Kina i 2017. Da ble den en bronsemedalje. Norges Bandyforbund

Forbundet med helomvending

Etter at vi hadde snakket med både Skavhaug og landslagssjefen kom kontrabeskjeden: Plutselig var 37-åringen inne i landslagsvarmen igjen.

Det kom på bakgrunn av et forfall i troppen, opplyser Skavhaug. Samtalen vi hadde med Skavhaug skjedde drøye to timer før hun fikk beskjed om at hun kunne delta på samlingen likevel.

Forbundet ønsker ikke å si noe om hvorfor det plutselig ble gjort en helomvending i saken.

– Det jeg kan si er at nå har vår landslagssjef fått beskjed om at hvis han ønsker at hun skal være på samlingen, så skal hun være med på den. Den beskjeden har han fått i dag, forteller Stein Pedersen, seksjonsleder i Norges Bandyforbund, som er øverste leder i norsk bandy.

– Hvorfor ønsket dere ikke å ta henne med i utgangspunktet?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

Pedersen forteller at formelt sett er det forbundet som tar ut en landslagstropp, men i praksis ligger ansvaret hos landslagssjefen. Slik er det også i bandyforbundet, innrømmer han.

Leder i seksjonsstyret Stein Pedersen. Norges Bandyforbund

– Hatet i forbundet

Skavhaug har lenge var i tvil om hun ønsker å gå hardt ut mot forbundet nok en gang. For 1,5 år siden opplevde hun mye støy, uten at hun føler det bar med seg mye godt.

– Jeg blir jo hatet i forbundet, det er ikke noe nytt. Jeg er redd for å gå ut med det fordi det kom ikke så mye godt ut av det forrige gang. Samtidig gidder jeg ikke å gå på kompromiss med meg selv. Dersom man ikke tør å si noe, skjer det aldri noe, forteller henne.

Pedersen er klar på at det er rom for å være uenig med forbundet, uten at det skal få konsekvenser.

– Det er bare å ta kontakt med oss, så få man stille de spørsmålene man eventuelt har. Vi er her, sier han, og legger til:

– Vi ønsker å ha med spillere som er motiverte og klare for å spille i VM som vi setter mye ressurser og økonomi i. Vi har en målsetting om at det skal bli tidenes kvinne-VM. Det håper vi de som blir tatt ut også ønsker å få til, forteller han.