Tottenham låner to milliarder gjennom statlig koronaordning

Premier League-klubben Tottenham regner med et massivt inntektstap som følge av koronapandemien og låner over 2 milliarder kroner av den britiske sentralbanken.

Tottenham-topp Daniel Levy forteller om svært alvorlige økonomiske konsekvenser av koronapandemien. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix

I en pressemelding opplyser klubben at Tottenham Hotspur Stadiums eierselskap er godkjent som låntager under Bank of Englands covid 19-nødlåneordning, CCFF.

CCFF har som mål å tilby kortsiktige lån til selskaper som har en høy investeringsrating og bidrar vesentlig til den britiske økonomien.

Tottenham låner 175 millioner pund, som tilsvarer 2,09 milliarder kroner etter dagens kurs, for å dekke inn for tapte inntekter fra billettsalg. Fotballsesongen har vært på pause i tre måneder, og Tottenhams stadion skulle også ha huset to kamper i amerikansk fotball-ligaen NFL som nå er avlyst.

Inntektstap i milliardklassen

I alt regner klubben med et inntektstap på over 200 millioner pund i perioden frem til juni 2021. Premier League har planlagt restart 17. juni, men det er ikke lagt opp til at det kan spilles kamper med tilskuere på tribunene på lang tid.

Klubbene får også betydelig mindre TV-penger ettersom det ikke har vært spilt fotball siden tidlig i mars.

For Tottenhams del går det dessuten mot en sesong uten Champions League fra høsten. Laget ligger på 8.-plass i ligaen når ni serierunder gjenstår.

Tottenham tar opp et gigantlån for å dekke inn inntektstapet klubben venter som følge av koronakrisen. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

– Alvorligst

– Det er avgjørende at vi alle jobber sammen, forskere, teknologer, regjeringen og live-arrangementssektoren, for å finne en trygg møte å få tilskuerne tilbake til sportsarrangementer og andre arenaer. Sammen har vi muligheten til å støtte utviklingen av ny teknologi for å gjøre dette mulig, sier Tottenhams styreleder Daniel Levy.

Han legger til:

– Jeg sa så tidlig som 18. mars at det gjennom alle mine 20 år i klubben har vært mange hindringer underveis. Men ingen av denne størrelsen. Covid-19-pandemien har vist seg å være den mest alvorlige av dem alle.